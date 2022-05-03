Группа ЙОРШ выпустит благотворительный альбом

На Planeta.ru стартовала благотворительная крауд-кампания панк-группы ЙОРШ по предзаказу альбома «Счастье, ч.1». Музыканты запишут альбом за свой счёт, а собранные в ходе краудфандинга средства направят в Фонд Хабенского.

«Сейчас во всём мире и в нашей стране, в частности, происходят глобальные процессы, на которые мы едва ли можем повлиять в моменте. За всеми этими грустными новостями мы стали забывать или отвлеклись от того, что в мире есть огромное количество людей, которые нуждаются в нашей помощи. Они никуда не делись, просто им не нашлось места в перенасыщенном новостном потоке», — отметил лидер и вокалист группы ЙОРШ Дмитрий Соколов в видеообращении к поклонникам.

ЙОРШ регулярно поднимают в своем творчестве острые социальные вопросы и участвуют в благотворительных инициативах, поэтому долгожданный альбом «Счастье, ч.1» было решено выпустить в поддержку детей и молодых взрослых с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга – подопечных Фонда Хабенского.

В рамках кампании на Planeta.ru можно получить эксклюзивную благотворительную футболку и мерч группы, предзаказать новую пластинку с автографами музыкантов на CD и виниле или раритетные альбомы, встретиться с участниками группы на репетициях, за кулисами концертов или на мастер-классах, а также самому поучаствовать в записи бек-вокала для нового альбома. Музыканты подчеркнули, что вся чистая прибыль с крауд-проекта (все собранные средства за исключением затрат на производство лотов, а также логистических затрат и комиссии краудфандинговой платформы) будет направлена на благотворительность, а альбом «Счастье, ч.1» они запишут полностью за свой счёт. Краудфандинговый проект продлится до 18 июля.

Отметим, что альбом группы ЙОРШ «Счастье: часть 2» вышел в июне 2020 года.

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