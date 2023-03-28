«Многоточия» Юлии Колерт

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Наконец, Весна!

Смена зимних декораций - повод выпорхнуть на улицы оживающего города и вдохнуть свежий прохладный воздух. В первый весенний месяц на всех музыкальных платформах вышла новая песня Юлии Колерт «Многоточия». Это история про весну, влюблённость и эмоции, которые рвутся на волю, кружат голову, не дают уснуть до утра. Когда не всё ещё сказано, мы ставим многоточия - значит, продолжение следует...

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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