Фонд поддержки регионального кино провел презентацию конкурса «Россия-взгляд в будущее»

Q&A сессия организаторов конкурса дока «Россия – взгляд в будущее» прошла 22 марта в формате онлайн. Это первый проект Фонда поддержки регионального кинематографа, учреждённого в феврале 2022 года Союзом кинематографистов России.

Общий бюджет на производство фильмов в 2022 году составляет 150 млн рублей. Из низ них 50 % будет направлено на поддержку киноальманахов (общим хронометражем до 75-90 мин.), а 50 % – на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Спикеры – члены Совета Фонда и Дирекция Фонда – рассказали об условиях участия в конкурсе «Россия – взгляд в будущее», значении документального контента в современном обществе и ответили на вопросы потенциальных участников из более чем 30 регионов России.

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин отметил, что ключевой особенностью конкурса является то, что его лауреаты не просто получат финансовую поддержку на производство фильмов, но и их продвижение. Взамен Фонд получает права на снятые работы.

«Исходя из нашего опыта поддержки региональных и дебютных работ в рамках Питчинга дебютантов, мы поняли, что помимо финансирования региональным студиям зачастую нужна поддержка в прокате. Мы планируем представить снятые в рамках конкурса фильмы на федеральных каналах и крупнейших российских онлайн-платформах, а также в кинотеатрах в рамках альманахов. Для удобства продвижения снятых в рамках конкурса фильмов, Фонд будет владеть правами на фильмы. Однако права на альманахи, а также проекты с софинансированием будут обсуждаться индивидуально. Кроме того, Фонд будет согласовывать участие снятых картин в фестивалях, а также некоммерческие показы в регионах», – пояснил Якунин.

В своей презентации спикер подробно рассказал об особенностях конкурса, его этапах и критериях отбора, специфике отчётности по снятым фильмам. Кроме того, участникам сессии были представлены нюансы подачи заявки, приоритетные темы конкурса, правила оформления заявки.

Дмитрий Якунин добавил, что для конкурсантов будут действовать специальные условия на постпродакшн и аренду съёмочной техники – от студии «Космос Фильм» и компании Kinocrew соответственно.

«Партнёры Фонда будут предоставлять свои услуги по ценам начала 2022 года, внеся тем самым важный вклад в развитие регионального кинематографа», – резюмировал представитель Дирекции Фонда.

Как оформить заявку на участие в конкурсе, смотрите в видеоинструкции.

Член Совета Фонда, Представитель Губернатора Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков призвал авторов фильмов не бояться острых тем, но обсуждать их конструктивно.

«Я бы попросил коллег быть смелее и настраиваться на позитив. Рассказывать о том, как всё плохо, не сложно, но важно решить проблему, настроиться на конструктивную деятельность», – пояснил участник дискуссии.

О важности проводимого Фондом конкурса рассказал Никита Тихонов-Рау, генеральный директор Лаборатории социального кино «Третий сектор», сооснователь клуба «Хэдлайнеры. Импакт Медиа». По его словам, конкурс «Россия – взгляд в будущее» не просто отраслевое мероприятие – его значение для общества гораздо шире.

«Конкурс задуман как носитель позитивной региональной повестки, сложившейся на данный момент. Страна живёт, с какими бы трудностями она ни сталкивалась. И тут важно обратить внимание на месседжи, которые фильмы будут нести аудитории.

Возникает вопрос доказательной базы, что конкретный фильм помогает обществу, региону, стране достигать социально значимых целей. Поэтому, на мой взгляд, целью является не просто снять кино, а изначально спроектировать контент так, чтобы достичь социальных эффектов», – заявил Тихонов-Рау.

Подробнее о механизме воздействия социального контента на общественное сознание с целью повышения осознанности и социальной ответственности граждан, а также принципах взаимодействия с аудиторией организаторы конкурса расскажут 28 марта в 11:00 – в рамках специальной онлайн-встречи. Анонс будет опубликован позднее.

Помимо конкурса «Россия – взгляд в будущее» Фонд планирует реализацию образовательных программ. В частности член Совета Фонда, директор международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин анонсировал проведение Лаборатории документального кино для участников конкурса в рамках «Флаэртианы», которая пройдёт 16-22 сентября в Перми.

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