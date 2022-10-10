ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Всё везде и сразу»

Телеканал «Кинопремьера» впервые на российском телевидении покажет один из лучших фильмов года «Всё везде и сразу» от легендарной независимой студии A24. Кассовые сборы в России — более 130 млн рублей.

В жизни Эвелин царит бардак. Она никак не может составить налоговый отчёт, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а ещё дочка привела свою девушку знакомиться с семьёй. Во время визита в налоговую всё запутывается ещё сильнее — оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. Теперь она имеет возможность прожить тысячи жизней и стать кем угодно: от известной актрисы до оперной дивы. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придётся противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную. А заодно она наконец сможет сразить самое опасно зло — свою налоговую отчетность.

В главных ролях Мишель Йео («Мемуары гейши») и Джейми Ли Кёртис (серия фильмов ужасов «Хэллоуин»).

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 12 октября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.