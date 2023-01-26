ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Вышка»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет головокружительный триллер, противопоказанный акрофобам — фильм Скотта Манна «Вышка». Главный летний хит прошлого года со звездой «Шазама!» Грэйс Фултон. Настоящий подарок для любителей напряженных сюжетов и неожиданных концовок.

Муж Бэкки погиб из-за несчастного случая, когда супруги вместе занимались скалолазанием. Спустя год после потери возлюбленного девушка решает посмотреть страху в глаза и вместе со своей подругой Хантер забраться на вершину экстремально высокой, 600-метровой телебашни, расположенной посреди пустыни. Ее цель — развеять прах супруга и отпустить тяжелое прошлое. Но все идет не по плану, и разрушенная лестница обрывает путь назад. Девушки оказываются в смертельной опасности, и предпринимают смелую попытку найти другой способ покинуть вышку. Как сложится судьба смелых покорительниц высоты? Удастся ли им спуститься вниз в целости и сохранности?

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 1 февраля в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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