Аглая Тарасова, Борис Дергачев и Илья Соболев в «Свободных отношениях» во всех кинотеатрах

9 февраля в широкий прокат выходит романтическая комедия «Свободные отношения» производства кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Okko с Аглаей Тарасовой, Борисом Дергачёвым и Ильей Соболевым в главных ролях. Премьера приурочена ко Дню всех влюбленных.

Добрая романтическая комедия рассказывает историю двух противоположностей Илоны (Аглая Тарасова) и Артема (Борис Дергачев), которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

– Основной актерский ансамбль сложился сразу: Борис Дергачев и Аглая Тарасова на пробах смотрелись как муж и жена! Как мы и задумывали, было видно, что они не совсем друг другу подходят – он консервативный учитель русского языка и литературы, она свободолюбивая девушка, но, когда мы пробовали сцену, химия между ними возникла сразу же, – рассказывает режиссер Дмитрий Невзоров.

Продюсерами картины стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Голомовзюк. Режиссер и соавтор сценария – Дмитрий Невзоров («Отпуск», «Полярный», «Остров»), для которого фильм стал полнометражным дебютом.

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