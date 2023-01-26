Фильм «Больше чем никогда», с последней ролью актера Гаспара Ульеля, покажут в России

В российский прокат выходит фильм «Больше чем никогда» режиссера, сценариста и продюсера Эмили Атеф. Главные роли исполнили звезда «Призрачной нити» и «Корсажа» Вики Крипс и Гаспар Ульель , для которого эта роль стала последней — актер погиб в январе 2022 года в результате несчастного случая. Мировая премьера фильма состоялась на 75-м Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд» в 2022 году — через четыре месяца и два дня после смерти Гаспара Ульеля. Прокатом фильма в России занимается творческое объединение Arthouse.

Элен — 33-летняя француженка, уже много лет состоит в счастливом браке с Матье. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда у Элен диагностируют редкое заболевание легких. Элен не знает, как справиться с новой ситуацией. В поисках ответов она натыкается на норвежского блогера по имени Мистер, который тоже болен. Он рассказывает о своей жизни с искренностью и сухим чувством юмора. Общение с Мистером и природа Норвегии привлекают Элен — она отправляется туда в одиночестве. Красота пейзажа и необычная дружба с Мистером идут девушке на пользу. Когда Матье приезжает в Норвегию, чтобы отвезти Элен обратно во Францию, она понимает, что пройти свой путь она может только самостоятельно.

Идея фильма пришла Эмили Атеф еще в 2010 году – по ее собственным словам, после того, как ей пришлось наблюдать продолжительную борьбу собственной матери с серьезной болезнью. В интервью французской газете Le Parisien Атеф рассказывала, что за три года до того, как фильм был снят, Гаспар Ульель пришел к ней заметками – именем своего персонажа и некоторыми предложениями по съемке. По словам режиссера, Ульель остался верен проекту, несмотря на многочисленные задержки, проблемы с поиском финансирования и другие предложения ролей.

Гаспар Ульель должен был провести постсинхронизацию фильма в феврале 2022 года, через три недели после смертельной аварии. Он впервые бы посмотрел некоторые сцены из фильма.

Эмили Атеф — немецко-французско-иранский режиссер, сценарист и продюсер из Берлина. В 2018 году она выпустила фильм «3 дня с Роми Шнайдер», основанный на последних годах жизни немецко-французской актрисы Роми Шнайдер. Картина показана на Международном кинофестивале в Берлине в рамках «Основной конкурсной программы».

Гаспар Ульель — французский актёр кино и театра, модель. Международную известность получил после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жёне «Долгая помолвка». Среди заметных работ — роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение», кутюрье Ива Сен-Лоран в байопике Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль — это я» и других.

Вики Крипс — люксембургская актриса, известная по фильмам «Призрачная нить» (2017) Пола Томаса Андерсона и «Корсаж» (2022) Мари Кройцер. За последний Крипс была удостоена награды Каннского кинофестиваля в 2022 году как лучшая актриса.

Бьорн Флоберг — норвежский актер театра, кино и телевидения. В 2011 году Флоберг получила почетную премию комитета «Аманда» во время ежегодной церемонии на Норвежском международном кинофестивале.

«Больше чем никогда» – в прокате с 9 февраля 2023 года.

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