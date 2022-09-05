Впервые во Владивостоке: Международный фестиваль Ильдара Абдразакова начинает большой гастрольный тур

2 сентября в Большом зале Московской консерватории открылся юбилейный V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Вместе с художественным руководителем фестиваля на сцену вышли Владислав Сулимский (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Ольга Привалова (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Алексей Кулагин (бас) и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Константина Чудовского. Следующей точкой на маршруте смотра станет Владивосток, где 9 сентября Ильдар Абдразаков проведет в Приморской краевой филармонии мастер-класс для молодых вокалистов.

По завершении мастер-класса во Владивостоке, Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова отправится в Сургут. 12 сентября на сцене Большого зала Сургутской филармонии состоится гала-концерт при участии Ильдара Абдразакова (бас), Владислава Сулимского (баритон), молодых солисток Анастасии Сагайдак (сопрано) и Юлии Шавариной (меццо-сопрано), а также Симфонического оркестра Сургутской филармонии под управлением Константина Чудовского.

V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проходит со 2 сентября по 19 октября 2022 года в 7 российских городах. Его география станет рекордной для этого проекта: после открытия в Москве #AbdrazakovFest впервые побывает во Владивостоке (9 сентября), Сургуте (12 сентября), Ханты-Мансийске (14 и 15 сентября), Красноярске (17 сентября) и Норильске (19 сентября), а завершится в родной для Ильдара Абдразакова Уфе (19 октября).

Среди участников фестиваля этого года: Ильдар Абдразаков (бас), Владислав Сулимский (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Ольга Привалова (сопрано), Анастасия Сагайдак (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Юлия Шаварина (меццо-сопрано), Алексей Кулагин (бас) и молодые талантливые артисты – участники образовательной программы Фестиваля разных лет, а также Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Симфонический оркестр Сургутской филармонии, дирижеры Константин Чудовский, Станислав Дятлов и Дмитрий Крюков.

Помимо ярких концертных программ, ключевой составляющей #AbdrazakovFest остается его образовательная деятельность. Юбилейный фестиваль привезет мастер-классы для молодых вокалистов во Владивосток, Ханты-Мансийск, где также состоится гала-концерт, и Красноярск. За три дня в них примут участие 34 молодых вокалиста из разных регионов России, а также из Италии и Республики Эквадор. В ходе мастер-классов начинающие оперные певцы смогут позаниматься под руководством Ильдара Абдразакова, получить профессиональные советы по технике и стилю исполнения, актерскому мастерству и умению держаться на сцене. По итогам прослушиваний самые талантливые солисты могут быть приглашены для участия в гала-концертах фестиваля, а также в другие проекты прославленного баса. Все мастер-классы фестиваля будут доступны для просмотра онлайн – в записи и в формате прямой трансляции в социальных сетях Фонда Ильдара Абдразакова.

Фото Евгений Евтюхов © Фонд И. Абдразакова

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