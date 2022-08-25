Певица Карина Купер представила новую песню

Карина Купер презентовала свой новый сингл «Чур», композиция стала второй работой певицы на русском языке. Продюсером выступил грандиозный голливудский музыкант, удостоенный платиновых наград — PK из Los Angeles.

«Только чур не влюбляться» — поет Карина в своей новой песне. Именно эти слова делают сингл по-настоящему легким и свободным. Сочетание западных традиций, динамичного саунда, голоса исполнительницы и текста на русском языке превращают песню в настоящий гимн всех предстоящих вечеринок.

В песне удалось соблюсти идеальный баланс отсылок к прошлому и современности в особенностях самого саунда. Карина Купер мастерски рассказывает нам историю взаимоотношений через динамику своего голоса. Особое внимание приковывают трубы в стиле мексиканских музыкантов мариачи ближе к концу трека. Они едва заметны, но это настолько нетипично для российской музыкальной сцены, что моментально привлекает внимание внимание даже самого искушённого слушателя.

«Год назад, когда я проводила время в России на проекте голос , появилась аудитория, которая постоянно запрашивала музыку на русском языке и я тогда под вдохновением всего происходящего в моей жизни стала писать. Эту песню я услышала в формате демо, она была не готовой, недописанной. Мне безумно понравился вайб, стиль и мы дописали форму и получилась такая прекрасная композиция», — делится Карина.

Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.

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