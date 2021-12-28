Масштабная международная выставка женщин-художниц BOSSOM / ЛОНО открылась в POP UP MUSEUM современного российского искусства

25 декабря 2021 в канун нового года на российской арт-сцене открылся масштабный международный проект BOSSOM/ЛОНО, объединяющий талантливых женщин-художниц со всего мира. Выставка «BOSSOM / ЛОНО» станет новым символом мира, безопасности и любви в тревожной и нестабильной обстановке современных реалий.

Не важно, в какой стране мы живем, к какой национальности, религии или культуре принадлежим. Не играет роли наш цвет кожи, семейный и финансовый бэкграунд, образование и экономическое положение. Наши профессии, увлечения, таланты и способности не имеют особого значения. Всех нас — женщин из разных стран мира — объединяет одно: способность давать новую жизнь, дарить любовь и наслаждение.

Возродить спокойствие и гармонию внутри себя человек может, лишь вспомнив о своих корнях, о своей истинной природе. Проект «BOSSOM / ЛОНО» предлагает достичь этого эффекта с помощью языка современного искусства.

В выставке, которая прошла на современной музейной площадке Москвы — в POP UP MUSEUM, приняли участие художницы из самых разных уголков мира: Алина Шимова, Любовь Никитина, Елена Шолохова, Елена Ксанти, Julia Dogan, Leonor Anthony, Mr. Viben, Анисия Вишневская, Елена Острая, Кристина Трубицына, Ксения Шевченко, Марина Дедюхина, Мария Бак, Мария Богачева, Наталия Ворошилова, Наталья Орлова, Юлия Мамонтова, Наталья Сюзева, Анна Годовальникова и специальный гость проекта – художник-график, Народная Артистка России, ведущая актриса театра им. Ермоловой – Светлана Головина. Основной «творческий импульс» всей экспозиции задала американский куратор с международным именем, Leonor Anthony: художник-активист, яркий представитель направления феминистского искусства, основатель Simons Gallery (Майами, США), участник Венецианской Биеннале Современного Искусства, регулярный участник ярмарки Art Miami.

Ранее инсталляция Leonor Anthony уже была представлена в формате PUBLIC ART в США, и символизирует единство женщин со всего мира.

Выставка проходит с 26 декабря 2021 года по 26 февраля 2022.

Где? POP UP MUSEUM, Москва, ул. Бутлерова, 17 / NEO GEO. Приглашенный куратор: Leonor Anthony / Simons Gallery (Miami, USA).

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