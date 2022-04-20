Выставка Дарьи Котляровой «В невесомости» открывается в ASKERI GALLERY

С 27 апреля по 20 мая 2022 года в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоится выставка художницы Дарьи Котляровой «В невесомости». Свою новую серию работ Дарья посвятила космосу. Герои ее картин невероятно реалистичны, однако при этом ощутимо погружены в мир сновидений и безвоздушное пространство фантазий. Размышление о далеких мирах, созвездиях гармонично сосуществует со стремлением немного «заземлить» эти мысли, попытавшись примерить человеческую фигуру к необъятным просторам космоса.

В каждой работе Котляровой зашифрован скрытый смысл. Сюрреалистическая фантазия относит нас одновременно и в мир абсолютно взрослого стремления к прогрессу, и в мир детских игр и грёз. Так, на картинах Дарьи космонавты то балансируют на кубике Рубика, то парят в невесомости, вылавливая бабочек сачком.

Для художницы это не просто фантазия, но и трогательный оммаж работам знаменитого дедушки: Лев Котляров — заслуженный художник РСФСР, талантливый книжный иллюстратор и автор знаменитых юбилейных открыток, посвященных полёту Юрия Гагарина в космос. Поэтому тема космоса – в первую очередь семейная тема, объединяющая реальность и фантазию, прошлое и настоящее.

Дарья Котлярова – московская художница, работает в жанре станковой живописи. Родилась в творческой семье.

Дед Дарьи – Лев Серафимович Котляров — заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Отец – Павел Львович Котляров — художник в жанре станковой картины. Мать — Наталия Александровна — искусствовед, член корреспондент РАХ, заведующая отделом живописи второй половины XX века Государственной Третьяковской галереи.

Дарья Котлярова окончила Московский академический лицей РАХ им. Томского, училась на отделении станковой живописи МГАХИ им. Сурикова. В 2006 году стала Лауреатом I премии конкурса молодых художников им. П. М. Третьякова. Награждена серебряной медалью Российской Академии художеств в 2014 Является членом Российской Академии Художеств.

Работы Дарьи – поиск синтеза реалистического живописного языка и условности художественного образа. Аллегорические сюжеты и зашифрованные высказывания – ключевые тезисы художественного высказывания Котляровой.

Картины художницы находятся в собраниях Музея русского искусства TMORA (США, Миннеаполис), Государственном художественном музее Калуги, Copelouzos Family Art Museum, в частных собраниях России, Италии, США, Франции, Сербии и Хорватии.

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