Всероссийский музей декоративного искусства открывает благотворительный проект #ВМЕСТЕ

С 28 по 30 апреля 2022 года во Всероссийском музее декоративного искусства открывается благотворительный проект #ВМЕСТЕ, в котором примут участие 100 художников. Молодые и талантливые, со всей России, в это непростое время они получат возможность показать свои работы современным звездам из мира искусства.

Проект #ВМЕСТЕ — инклюзивный. В нем примут участие художники с особенностями развития мастерских Окоем, чьи инсталляции «Синий лес» украсят выставку.

Марика Парсаданелли. Фото Антон Быстров

«Искусство – это больше, чем дипломатия и психотерапия. Когда мир вокруг нас рушится и гаснет даже самая маленькая надежда, именно сейчас нужно поддержать тех, кто в этом так нуждается» — говорит организатор проекта, продюсер и меценат Марика Парсаданелли.

Ведущим куратором мероприятия выступит Алина Сапрыкина, музейный эксперт, экс-директор Музея Москвы и главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства:

«Сегодня, как никогда, важно поддержать наших начинающих художников. Ведь музеи должны не просто хранить и показывать искусство, но и активно участвовать в его развитии».

В коллегию также вошли: П. Аскери, А. Постригай, А. Андреева, С. Чагина, Р. Резницкий и Ю. Омельченко.

Каждый художник, работа которого будет отобрана кураторами, получит шанс заявить о себе российскому арт сообществу, лично повзаимодейстовать с коллекционерами и — после выставки — продать свое произведение. Все вырученные средства пойдут художнику на его дальнейшую работу и развитие. Самая яркая работа по голосованию посетителей будет представлена на ежегодной Ночи Музеев в мае.

Торжественное открытие проекта состоится 28 апреля в 18:00 в Балконном зале Всероссийского Музея Декоративного искусства. Выставка продлится 3 дня и будет включать в себя образовательные мероприятия, на которых выступят более 10 спикеров — экспертов в области искусства и бизнеса. Лекции пройдут 29 и 30 апреля и затронут такие темы, как: «Искусство и Digital. Интеграция классической школы в NFT», «Развитие российских художников в новых условиях» и многие другие. В проекте примут участие известные галеристы, коллекционеры, деятели культуры и эксперты арт сообщества.

Сайт проекта — www.togethermp.art

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