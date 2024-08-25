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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноСветлана Ходченкова сыграла главную роль в комедии «Маме снова 17»

Светлана Ходченкова сыграла главную роль в комедии «Маме снова 17»

editor
By editor
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маме снова 17

Можно ли повзрослеть, не набравшись житейского опыта? Как решать серьезные проблемы, если в душе ты — подросток? С чем останемся мы, не замечая за ежедневным бегом времени чего-то важного и ценного? Будем разбираться уже совсем скоро вместе со Светланой Ходченковой и героями новой ироничной комедии «Маме снова 17», трейлер и постер которой представляет дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Над производством картины работали кинокомпании «Смарт Фильм» и «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) при поддержке Фонда Кино и онлайн-кинотеатра START. Фильм выйдет на большие экраны в сентябре 2024-го.

Режиссером фильма стала Анна Курбатова, известная работами в жанре молодежных и семейных комедий и мелодрам («Мой дикий друг», «Открытый брак-2»). В картине «Маме снова 17» Курбатова мастерски использует свой талант в создании забавных и трогательных ситуаций, раскрывая тему взаимоотношений между родителями и детьми с новой, неожиданной стороны.

«В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. Картина “Маме снова 17” призвана напомнить, что время летит незаметно, и нужно уметь наслаждаться каждым моментом», — делится Анна Курбатова.

«Что, если тебе 17, а твой сын на год старше тебя?» – именно с такой метаморфозой сталкивается главная героиня фильма. Семнадцатилетняя Ольга попадает в будущее и оказывается в теле своего 36-летнего «я». Она пытается приспособиться к новым реалиям, однако юношеский образ ее мыслей вступает в конфликт с ролями директора школы и матери.

маме снова 17

«Маме снова 17» — это искрометная комедия с элементами фантастики о жизни, о том, как иногда сложно делать выбор и принимать важные решения. Главную роль исполнила Светлана Ходченкова, которая не боится экспериментировать и любит примерять новые амплуа. Вместе с ней в фильме играют Константин Крюков, Сергей Жарков, Эра Зиганшина и Елена Муравьева, а также Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Анастасия Обжигина, Анатолий Кот и другие.

«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить, какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов!» — признается Светлана Ходченкова.

Музыку к фильму написал известный российский музыкант DJ Грув. Его композиции идеально дополняют атмосферу комедии и создают особое настроение.

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