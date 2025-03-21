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Время женщин – Мария Зайцева выпустила песню «Мимо»

editor
By editor
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мария зайцева - мимо
Фото: личный архив / предоставлено пресс-службой

Создав «Конфетку» на одноимённом шоу на ТНТ, Мария Зайцева решила выпустить её на музыкальных площадках – песня «Мимо» займёт своё место в многогранном репертуаре певицы.

«Мимо» – гимн всех женщин, которые выбирают себя, которые хотят быть счастливыми. Они больше не верят в сказки, они не боятся сделать шаг навстречу новой жизни, поставив точку в отношениях, которые причиняют боль. Они верят в свою силу и неуязвимость. Эта история абсолютной любви, которая начинается с любви к самой себе, тронет каждую женщину, напомнит об их ценности и важности.

«Мимо» – творческая работа авторов «Конфетки» и Марии Зайцевой. Она могла прозвучать иначе, но артистка увидела в ней абсолютно жизнеутверждающую песню в духе диско. А волшебный голос Марии Зайцевой сделал «Мимо» вдохновляющей историей для каждой женщины.

«Изначально эту песню мне прислали в совершенно другом стиле – ближе к року, но я поняла, что это должно быть диско в духе Ricchi e Poveri. Когда сделали аранжировку в этой стилистике, сомнений не было – это история абсолютно из той эпохи. Мне кажется, у нас получилась отличная жизнеутверждающая песня для женщин. Очень интересна реакция слушателей», – говорит Мария Зайцева.

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