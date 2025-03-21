РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиЖеня Малахова включает «Автопилот»: весенний трек о любви и мечтах

Женя Малахова включает «Автопилот»: весенний трек о любви и мечтах

editor
By editor
28
автопилот - женя малахова
Фото © Евгений Шулепин

Звезда российской поп-сцены, яркая и талантливая Женя Малахова, сделала для своих поклонников долгожданный весенний сюрприз! На всех цифровых платформах состоялся релиз нового трека «Автопилот», который станет настоящим гимном для всех, кто не боится следовать за своими мечтами и верить в себя.

«Автопилот» — трек, который вдохновляет! Это искренний посыл всем, кто стремится к своим целям, не боясь рисковать. Трек звучит как напоминание о том, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью, если действовать с любовью и верой. Весна, как символ обновления, идеально сочетается с энергией трека, вдохновляя на новые эмоции, отношения и достижения.

В тексте песни Женя Малахова делится своими чувствами, которые словно переходят в режим «автопилота», когда рядом находится тот самый человек. Это трек о любви, доверии и гармонии, которая помогает преодолевать любые трудности. Женя уверена, что именно поддержка близкого человека позволяет нам двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом.

Предыдущая статья
Исполнительница мирового хита «Сигма бой» Мария Янковская выпустила новый трек «Нанья» на лейбле Riki Music
Следующая статья
Время женщин – Мария Зайцева выпустила песню «Мимо»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru