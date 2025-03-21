Женя Малахова включает «Автопилот»: весенний трек о любви и мечтах

Звезда российской поп-сцены, яркая и талантливая Женя Малахова, сделала для своих поклонников долгожданный весенний сюрприз! На всех цифровых платформах состоялся релиз нового трека «Автопилот», который станет настоящим гимном для всех, кто не боится следовать за своими мечтами и верить в себя.

«Автопилот» — трек, который вдохновляет! Это искренний посыл всем, кто стремится к своим целям, не боясь рисковать. Трек звучит как напоминание о том, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью, если действовать с любовью и верой. Весна, как символ обновления, идеально сочетается с энергией трека, вдохновляя на новые эмоции, отношения и достижения.

В тексте песни Женя Малахова делится своими чувствами, которые словно переходят в режим «автопилота», когда рядом находится тот самый человек. Это трек о любви, доверии и гармонии, которая помогает преодолевать любые трудности. Женя уверена, что именно поддержка близкого человека позволяет нам двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом.