VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСергей Лазарев выпустил новый лонгплей «Мы и Есть Любовь»

Сергей Лазарев выпустил новый лонгплей «Мы и Есть Любовь»

editor
By editor
84
сергей лазарев - мы и есть любовь

Сергей Лазарев выпустил продолжение своего альбома «Счастливые тоже плачут» — новый лонгплей «Мы и Есть Любовь».

Лид-сингл пластинки — трек «Тут или Там», вышел в июне и мгновенно завирусился в социальных сетях, задав новый танцевальный тренд. Сейчас песня насчитывает уже несколько тысяч пользовательских Reels.

«Мы и Есть Любовь» — это 9 энергичных композиций с глубокими размышлениями о том, что такое любовь. В звучании нового альбома артист миксует мечтательные мелодии и танцевальные ритмы, используя элементы абсолютно разных жанров: бодрый дэнс-поп, завораживающий синти-поп, футуристичный хаус, ностальгический поп 90-х и даже фанк.

Лирический герой пластинки пройдет все этапы исцеления: от руин в сердце («Руины (После тебя)»), через эйфорию начала новых отношений («Тону в твоих глазах») прямо к возрождению веры в любовь на всю жизнь («Мы и Есть Любовь»). Один из треков музыкант посвятил чувству, которое стоит особняком и не требует никаких условий — любви к своим детям («Голубоглазая (Дочке)»).

Предыдущая статья
Отечественные производители представят свои модели на автофестивале ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru