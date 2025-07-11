Сергей Лазарев выпустил новый лонгплей «Мы и Есть Любовь»

Сергей Лазарев выпустил продолжение своего альбома «Счастливые тоже плачут» — новый лонгплей «Мы и Есть Любовь».

Лид-сингл пластинки — трек «Тут или Там», вышел в июне и мгновенно завирусился в социальных сетях, задав новый танцевальный тренд. Сейчас песня насчитывает уже несколько тысяч пользовательских Reels.

«Мы и Есть Любовь» — это 9 энергичных композиций с глубокими размышлениями о том, что такое любовь. В звучании нового альбома артист миксует мечтательные мелодии и танцевальные ритмы, используя элементы абсолютно разных жанров: бодрый дэнс-поп, завораживающий синти-поп, футуристичный хаус, ностальгический поп 90-х и даже фанк.

Лирический герой пластинки пройдет все этапы исцеления: от руин в сердце («Руины (После тебя)»), через эйфорию начала новых отношений («Тону в твоих глазах») прямо к возрождению веры в любовь на всю жизнь («Мы и Есть Любовь»). Один из треков музыкант посвятил чувству, которое стоит особняком и не требует никаких условий — любви к своим детям («Голубоглазая (Дочке)»).