Выставка «Пространство / Space», как Манифест новой женственности

Женское — все то, что выходит за рамки строго целесообразного мышления, связывает мысли и чувства, придавая гармонию и завершенность переживаниям. По сути — это пространство. Пространство, вдохновленное и наполненное женским, женственностью, манит, расслабляет, замедляет, приглашает наблюдать.

Катя Герасименко. Пекарь

Катя Герасименко. Тигр

На выставке Пространство / Space зритель поочередно попадает в десять пространств работ художников, отражающих женские качества. Мы обходим квинтэссенцию фемининного гендерного стереотипа, обращаясь к природе женственности.

Женственность — в чистом ее проявлении — проводник для любых самых смелых идей, то самое пространство, дающее возможность всему появляться и происходить.

Женственность на выставке — это полное возможностей пространство “Сувенира” Ириной Кориной. Скрупулезность и трепетное отношение к деталям, а вместе с этим — свобода и спонтанность — в работе Нины Котел. Тактильность и чувственность, аромат скульптур Ани Моховой. Это стремление к корням и желание сохранить и передать знания о них у Ани Самойловой.

Женственность — не только прозрачная и понятная. Пространство женственности может быть необычным и мистическим, отражающим потайные уголки природы женского — в масштабной работе Таисии Коротковой, в ярком холсте Мики Плутицкой. Серия Екатерины Герасименко соединяет реальность и вымысел, рождая пространство, параллельное действительности.

Работа Димы VTOL о союзе — о том, что дает выход высшему проявлению и женского и мужского — предельно технологична. Точна, будто бы холодна и беспола. Только трогательные движения выдают ее сущность — любовь.

Над всем этим звучит звонкий голосок-проводник Lisokot, заполняющий своды Бродильного Цеха мантрами благопожеланий.

Где? ЦСИ «Винзавод». Когда? Для всех желающих выставка открыта с 18 ноября по 10 декабря 2021 года.

Текст – Куратор Ася АНИКЕЕВА

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