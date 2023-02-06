Все на хоккей: актеры сериала «Иванько» поддержали ХК «Спартак» в матче КХЛ

Накануне московский хоккейный клуб «Спартак» провел очередную игру в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поддержать команду на арену «Мегаспорт» пришли актеры и создатели сериала «Иванько», выходящего на телеканале ТНТ. По сюжету, один из героев, персонаж Дмитрия Журавлева Сеня – ярый болельщик «Спартака». Его квартиру украшает атрибутика любимого клуба, он не пропускает их матчи и, конечно, старается приобщить к своему увлечению Настю (Валентина Мазунина).

Актеры решили поддержать своих героев и поболеть за «Спартак» по-настоящему. Дмитрий Журавлев, Валентина Мазунина, Анастасия Акатова, Софья Лебедева, Павел Акимкин, а также сценарист, режиссер и продюсер сериала Ксения Воронина и другие создатели проекта надели красно-белую форму и скандировали кричалки в поддержку команды во время матча против «Сочи».

Увидеть «Спартак» фанаты сериала «Иванько» смогут в новом сезоне, который выйдет на ТНТ в 2023 году. По сюжету все главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) – сильно изменились, и в начале новых серий им предстоит решить вопросы с отношениями и дружбой, которые подверглась серьёзным испытаниям. Немало времени в сезоне будет уделено судьбам и проблемам мужских персонажей – барда Кости (Алексей Вертков), серьёзного мужчины Макара (Денис Шведов) и раздолбая Лехи (Михаил Тройник), а также линиям младших героев – студентки Даши и школьника Елисея, через которых авторы сериала расскажут зрителям о взрослении и обретении самостоятельности.

Второй сезон сериала «Иванько» – скоро на ТНТ!

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