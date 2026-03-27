«ЕМЕЛЬЯНЕНКО»: самый скандальный кинопортрет в истории российского спорта

Картина Валерии Гай Германики, ставшая лучшим фильмом года по версии премии имени Дзиги Вертова и покорившая Шанхайский международный кинофестиваль, — это честный взгляд на жизнь самого обсуждаемого бойца ММА.

Александр Емельяненко — легенда мирового спорта, экс-чемпион мира и одновременно герой бесконечных скандалов. Он живет так, как хочет, не оглядываясь на общественное мнение. Но за фасадом дерзких интервью и громких заголовков скрывается человек, чей главный бой происходит не на ринге.

В объективе кинорежисера — калейдоскоп жизни бойца: тренировки под надзором сурового тренера, дружба с Рамзаном Кадыровым, случайные встречи с фанатами ради селфи, белая лошадь, беспокойная мать и безответные звонки дочери. Все это лишь на время отвлекает его от главного соблазна. Это история о человеке, которому на закате карьеры предстоит сразиться с самым опасным противником — самим собой. Это интимный и честный фильм о спортсмене, где героя можно увидеть в моменты, когда он максимально уязвим.

Жанр. Документальный триллер, исследующий границы человеческого падения и воли. Это не просто спорт, это «кино без кожи».

Уникальный доступ. Валерия Гай Германика получила беспрецедентный доступ к частной жизни бойца, создав предельно откровенный портрет «без купюр».

Атмосфера. Фильм мастерски передает одиночество человека в толпе. Зритель увидит изнанку славы, где триумф в клетке сменяется пустотой в личной жизни.

Иллюзия или реальность. Картина заставляет задуматься: является ли образ «дебошира Емельяненко» защитной маской или это и есть его истинное лицо?

Масштаб личности. От Шанхая до «Авито» (где создатели пытались продать права на фильм за 50 млн рублей) — путь этой картины так же непредсказуем, как и судьба её героя.

Тематика. Фильм продолжает традиции лучших байопиков о «падших ангелах» спорта, где за блеском медалей скрывается личная трагедия.

Документальный панк. Стиль Германики — это отсутствие «четвертой стены». Зритель не просто смотрит кино, он становится невольным свидетелем телефонных разговоров, семейных ссор и моментов полного отчаяния.

Больше чем спорт. Это социальный срез современной России: от Грозного до провинциальных спортзалов, от светских приемов до одиночества в четырех стенах.

Картина понравится тем, кто смотрел фильмы: «Сенна» Азифа Кападиа, «Бешеный бык» Мартина Скорсезе, а также поклонникам радикального почерка Валерии Гайи Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни»). В российский прокат картину выпускает кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про».