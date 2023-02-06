«Мишки на сервере»: документальный сериал о российском киберспорте вышел в онлайн-кинотеатре CHILL

В веб-кинотеатре CHILL вышел уникальный документальный сериал о российском киберспорте – «Мишки на сервере». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Это пять фильмов, которые помогают понять и полюбить компьютерный спорт. Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у российского киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? Об этом расскажут легенды и менеджеры ведущих клубов, подвижники и энтузиасты, чемпионы и геймеры.

«Так масштабно, дотошно и при этом тепло про наш киберспорт еще не снимали. Для нас «Мишки на сервере» — личная история. Мы тоже прогуливали школу в клубах, бились за ММR, давно и искренне любим игры… И нашли для фильма таких же влюбленных и горящих киберспортом героев», - поделился режиссер сериала Кирилл Алехин.

«Мишки на сервере» — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники, — до Чемпионата России по киберспорту-2022. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки — в Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде. Десять городов. Более двадцати героев. Историю киберспорта в «Мишках на сервере» рассказывают те, кто ее прожил.

«Мы хотели показать, что киберспорт — это не только чемпионы. Это тысячи геймеров, которые вряд ли когда-нибудь попадут на мировой турнир, но связали жизнь с играми — и это сделало их счастливее», - говорит режиссер.

Компьютерным спортом увлекаются более 12 миллионов россиян. Он объединил несколько поколений от 14 до 40 лет: для них игры — культурный код и своя социальная сеть. В школах и ВУЗах открываются киберспортивные классы. Наши команды побеждают на крупнейших мировых турнирах. Шутеры и стратегии превратились из хобби в шоу-бизнес и перспективную профессию.

О том, как все начиналось, смотрите в документальном сериале «Мишки на севере» на CHILL бесплатно и без регистрации.

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