Усадьба «Измайлово» открывает выставку «Сады и парки. Коломенское & Измайлово». В экспозиции, расположенной на Измайловском острове, представлено больше 260 экспонатов, которые позволят проследить историю развития садово-паркового искусства в России с XVII по XX век на примере царских загородных резиденций Коломенского и Измайлова.

Лоренс — художник, Варен — гравер. Приятный концерт. Франция, Париж. Вторая половина XVIII века. Бумага; гравюра

Проект приурочен к 100-летию публикации одного из первых советских нормативных природоохранных актов – декрета «Об охране памятников природы, садов и парков», в котором закреплялись принципы заповедности «значительных по площади участков природы, замечательных своими памятниками».

Садово-парковое искусство – один из наиболее сложных, многоаспектных видов искусства, своеобразное соединение садоводства, архитектуры, живописи, поэзии, музыки, религии и философии. Пять разделов экспозиции охватывают временной период в четыре столетия, знакомят с ключевыми этапами развития садово-паркового искусства в России, а также c опытом философского осмысления садов и парков как явлений культуры.

Первый раздел «Сады и парки в XVII веке». В XVII веке растительные орнаменты основательно вошли в систему украшательства церковных интерьеров, богослужебных книг, облачения духовенства. Яркие пышные цветы и разнообразные плоды в храмовом декоре символизировали богатство и изобилие горнего мира. Тема «небесного вертограда» особенно ярко воплотилась деревянной резьбе иконостасов, кованых державках для подвешивания лампад и декоративных решетках, которые представлены в экспозиции.

Второй раздел «Сады и парки в XVIII веке» знакомит посетителей с гравюрами из ботанического атласа Hortus Eystettensis (1750 г.), альбома «Естествознание. Орнитология» (1835 г.) и аксессуарами для охоты, которой славился Измайловский остров – заядлая охотница императрица Анна Иоанновна провела несколько месяцев в Измайлово, занимаясь любимым развлечением.

В третьем разделе «Сады и парки в XIX веке» представлены музыкальные инструменты, предметы одежды и аксессуары, гравюры из журнала «Парижский костюм» (1822 г.) и аксессуары для традиционных форм досуга на открытом воздухе. Одним из наиболее интересных экспонатов раздела стала игра «Бросатель мяча».

Четвертый раздел «Огородничество и садоводство в Коломенском и Измайлове в XX веке» представляет историю садово-паркового хозяйства в Коломенском и Измайлове в ХХ веке и отдельно рассказывает об огородничестве, популярном явлении, господствовавшем на этих территориях до 1970-х годов. Помимо элементов народного костюма и предметов деревенского быта, в этой части экспозиции представлены образцы садового инвентаря, которые знакомят с типами основных хозяйственных работ.

Пятый раздел «Сады и парки музея-заповедника» знакомит с новейшей историей садово-паркового искусства ХХ века. При всей своей сложности и противоречивости, этот период стал для России совершенно уникальным временем, периодом сознательного целенаправленного сохранения исторического ландшафта путем музеефикации. С первых лет существования музея в Коломенском, созданного на территории бывшей царской усадьбы в 1923 году, его сотрудники не только активно собирали древнейшие ценные реликвии, включая предметы церковного искусства, но и оберегали памятники природы, со временем ставшими местами притяжения музея-заповедника. Уникальный архитектурный и природно-ландшафтный комплекс в Измайлове вошел в состав музея-заповедника в 2007 году. С тех пор ведется его тщательное изучение и охрана. В этом разделе выставки уделено особое внимание фотографиям, демонстрирующим историю ландшафта в Коломенском и Измайлове в ХХ веке.

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