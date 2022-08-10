Опубликована региональная образовательная программа Чувашской биеннале современного искусства

В преддверии Чувашской биеннале современного искусства, г. Чебоксары состоится серия лекций, посвященных актуальным художественным направлениям. Всего в рамках региональной образовательной программы биеннале запланировано 5 мероприятий, которые объединят более 250 слушателей. Участие в лекциях бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте.

«Каждая лекция — это возможность встретиться, оглядеться, прислушаться, взглянуть в настоящее и будущее, чтобы лучше понять те тенденции, которые сегодня наблюдаются в искусстве. Ведь чем разнообразнее будут наши встречи накануне, тем выразительнее пройдет Чувашская биеннале современного искусства осенью», — комментирует Георгий Богуславский, заместитель министра культуры Чувашской республики.

Первая лекция «Перфоманс» пройдет 11 августа. Участники мероприятия попытаются осмыслить развитие перформанса в искусстве XX веке и ответить на вопрос, каково его настоящее и будущее.

Встреча 25 августа будет посвящена теме искусства новых медиа. Лектор расскажет, какие различия между «новыми» и «старыми» медиа формируют новый жанр современного искусства и как технологии меняют наше отношение к изображениям, искусству и друг другу.

Искусство взаимодействия обсудят участники лекции 8 сентября. Несмотря на расплывчатость понятия, они попытаются рассмотреть искусство взаимодействия как основу, с помощью которой мы можем говорить о заметной тенденции коллективных партиципаторных практик в искусстве современности.

22 сентября состоится лекция на тему уличного искусства. Участники поговорят о том, что стоит за решением художника покинуть безопасное пространства мира искусства и перейти на открытую арену городского пространства, а также рассмотрят развитие уличного искусства за последние полвека: от зарождения культуры граффити в Нью-Йорке и мексиканского мурализма до современного стрит-арта и паблик-арта.

Завершающее мероприятие 6 октября будет посвящено теме технологии NFT, которая является самым ярким индикатором разочарования в традиционном арт-рынке и в его способности определить ценность искусства. На лекции участники попытаются представить контекст криптоискусства и представить его как логическое завершение траектории искусства XX века.

Лектором выступит Александра Никитина, к.ф.н., доцент кафедры литературы и культурологии Чувашского государственного педагогического университета, руководитель Центра изучения видеоигр ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, исследователь западноевропейского и российского искусства.

Мероприятия будут проходить на площадке Центра современного искусства г. Чебоксары (бул. Президентский, 1/15). С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте биеннале.

Чувашская биеннале современного искусства будет проходить в г. Чебоксары с 8 по 30 октября 2022 г. В течение трех недель будет организована не только выставка, но и культурная программа, которая задействует всю инфраструктуру региона и будет состоять из образовательных мероприятий, перформансов, мастер-классов от художников, авторских экскурсий по городу.

Подробная информация о биеннале на официальном сайте www.chuvashbiennale.com и в группе vk.com/chuvashbiennale.

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