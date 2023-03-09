Бюро Atlas Александры Сытниковой: как эксперты по территориальному развитию создают будущее российских городов

Современные российские города остро нуждаются в особом подходе к развитию территорий, который будет учитывать социальную, экономическую, экологическую, культурную и другие сферы жизни. Бюро Atlas — консалтинговая компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в сфере пространственного развития и создает решения, направленные на формирование безопасной и комфортной среды — на стыке интересов пользователей, бизнеса и государства.

Бюро Атлас основано в 2019 году Александрой Сытниковой, которая до этого возглавляла Управление Генплана Москвы в Москомархитетктуры, структурном подразделении правительства Москвы. была главой управления генплана Москвы, вела проект по реконструкции исторического центра столицы в рамках программы «Моя улица», а также руководила проектами благоустройства общественных городских пространств при подготовке к Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сейчас Александра Сытникова в должности генерального директора управляет командой экспертов в сфере урбанистики, архитектуры, территориально-планировочного устройства, дизайна, брендинга территорий.

Разработка решений в сфере пространственного развития — многоэтапный процесс, требующий индивидуального подхода, глубокого анализа и нахождения оптимальных решений, которые удовлетворяют интересам жителей, бизнеса, администрации, экспертов, локальных сообществ.

Реализация любого проекта в Atlas начинается с комплексной диагностики — каждая территория развивается по своему собственному сценарию, поэтому стандартный подход и шаблонные решения не помогут добиться желаемого результата. Команда проекта сначала изучает исторический контекст, культурную специфику, менталитет, экономику, инфраструктуру, климатические особенности территории, а также выявляет существующие ограничения и потенциал, накопленный городским пространством.

Массив полученной в ходе анализа информации помогает экспертам Атлас правильно сформулировать цели и задачи проекта, а впоследствии — создать продукт, который отвечает сформировавшейся логике пространства, органично дополняет его и улучшает.

В консалтинговой компании работают над проектами разного масштаба: от целого города или сельской агломерации до локального общественного центра или отдельного здания. В зависимости от целей и задач проекта разрабатываются разные типы решений:

стратегические — аналитика, стратегии и мастер-планы, антропологические исследования;

системные — дизайн-коды, стандарты и регламенты, методические рекомендации;

тактические — благоустройство, проекты планировок, мероприятия для вовлечения жителей.

Работая над проектом, эксперты Atlas учитывают мнение местных сообществ, привлекают к диалогу жителей для обсуждения возможных сценариев пространственного развития и благоустройства. Такой подход позволяет соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон, нащупать идентичность места, избежать конфликтных ситуаций и внедрить решения, которые будут востребованы.

Работа бюро не ограничивается разработкой стратегии или методических рекомендаций. Команда сопровождает клиента на всех этапах реализации проекта: от подбора подрядчиков до проведения мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию новой концепции территориального развития.

В числе проектов бюро Атлас — первый в стране мастер-план сельской агломерации в Республике Дагестан, стратегии развития природных объектов — Битцевского леса и долины реки Сетунь, проекты благоустройства малых городов Оренбургской области, мастер-план развития исторического центра Оренбург, справочник по организации благоустройства городских территорий Москвы «Атлас хороших решений».

Полный перечень реализованных проектов можно посмотреть на сайте https://buroatlas.com/.

Важная часть работы бюро Atlas — профессиональная подготовка молодых специалистов в области архитектуры и урбанистики. Компания сотрудничает с НИУ ВШЭ, реализует образовательные проекты, организует стажировки для студентов.

Эксперты Atlas — постоянные спикеры форумов и конференций, посвященных ландшафтному городскому дизайну, территориальному развитию и будущему облику российских городов. Александра Сытникова — член жюри премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.