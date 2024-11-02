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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Всероссийская выставка «Цветочное счастье» открылась на ВДНХ

editor
By editor
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цветочное счастье
Фото из архива Екатерины Самитиной

На ВДНХ в павильоне «Цветоводство и озеленение» состоялось торжественное открытие масштабного арт-проекта «Регионы на ВДНХ». В рамках проекта открылась групповая общероссийская выставка современного искусства «Цветочное счастье», в экспозиции которой зрителю представлены картины, объединенные общей тематикой.

Счастье – душевный комфорт, гармоничные самореализация, отношения и досуг; подкрепляющее позитивное отношение/общение с близкими, любовь к себе и окружающим, принятие себя и окружающих со всеми нюансами, умение видеть везде маленькие радости и лучшую сторону.
Художники делятся со зрителями прекрасными моментами, эстетикой цветов, живописными пейзажами и романтикой чувственных отношений. Сюрпризом выставки стал аромат, совмещенный с живописью.

В наш активно-развивающийся интерактивный век, где мы с головой уходим в цифровую модель восприятия, у людей возникает острая необходимость созерцать и чувствовать, то что хранит тепло рук, душевный порыв и возможно аромат. Запахи помогают найти путь к сердцу зрителя, обнажить эмоции, рассказать проникновенную историю и открыть нечто важное, скрытое в тумане обыденности.

Именно поэтому соприкосновение через ольфакторный канал восприятия (наше обоняние) – один из актуальных инструментов взаимодействия со зрителем.

Во время открытия художники и их партнеры презентовали ароматы своих картин – всем знакомые запахи цветов или что-то необычное, связанное с воспоминанием автора, чьи авторские картины находятся в экспозиции выставки.

Во время вернисажа состоялся показ молодого регионального бренда модной одежды IM Happy.

толстушка - художник екатерина самитина

Обращает на себя внимание и то, что в этот день:

  • Более 500 соцветий орхидей размещены по всему выставочному пространству.
  • Работает уникальная фото-зона зона со знаменитыми «Толстушками» художницы Екатерины Самитиной.
  • Представленная арт-инсталляция Елены Москвитиной увлекает «Дачными историями», творческим интерактивом и аутентичным оформлением пространства.

Выставка на ВДНХ – уникальный проект, где душевное тепло, дружба и взаимопомощь чувствуется каждой клеточкой кожи. У всех посетителей есть возможность вспомнить детство, насладиться дачным уютом и совершить путешествие во времени и пространстве!

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