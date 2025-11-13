Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваФестиваль вожатских танцев: герои определены

Фестиваль вожатских танцев: герои определены

editor
By editor
19
фестиваль вожатских танцев

МОСГОРТУР в восьмой раз провел единственный в России Фестиваль вожатских танцев. На сцену вышли 14 команд-финалистов конкурса танцевальных команд. Победителей определило жюри, состоящее из профессионалов танцевальной индустрии и детского отдыха.

«Ежегодно МОСГОРТУР проводит десятки мероприятий для вожатского сообщества. И признаюсь честно, формат танцев является самым любимым. Потому что танец – это не только простор для индивидуального самовыражения, но и настоящая командная работа. Ребята помогают, подстраховывают друг друга. Команда – это очень важно для работы вожатых с детьми в детских лагерях и на других мероприятиях. А если говорить конкретно о сегодняшнем фестивале, то все получили огромное удовольствие, и участники, и жюри.», — поделился впечатлениями Денис Буянов, генеральный директор МОСГОРТУРа и председатель жюри.

Тема конкурса и фестиваля 2025 года — «Ремейк. Путь героя». Современный вожатый — настоящий ремейк-мастер. Он берет старые проверенные форматы и наполняет их новыми смыслами и красками, чтобы увлечь современных детей. Сегодня утро в детском лагере начинается с танцев под трендовые треки, а не с простой зарядки под «раз-два-три», изменились концерты, «Зарницы» и соревнования.

фестиваль вожатских танцев

Задачей команд-участниц было поставить сюжетно-драматический хореографический номер и показать, как меняются их герой или герои, проживая сюжет танца.

«В этом году тема фестиваля – это путь героя. И на протяжении всех номеров, всего вечера, было видно, как команды пытались пронести эту сюжетную ниточку. У кого-то это получилось чуть лучше, но в каждом номере герой был обозначен. На мой взгляд, это очень хорошая драматическая задача, с которой многие справились. Что мне как раз нравится в фестивале вожатских танцев, так это то, что участники команды не являются профессиональными танцорами. Поэтому в итоге побеждают смыслы. Мне кажется, что именно эти смыслы в итоге могут достучаться до сердец людей.» — прокомментировал член жюри Владимир Гудым.

В состав жюри этого года вошли:

  • Денис Буянов — генеральный директор МОСГОРТУРа.
  • Влада Андреева — победитель международного чемпионата World of Dance, хореограф Art Dance Home 2024-2025, многократный победитель и призер всероссийских чемпионатов.
  • Владимир Гудым — лидер движения Locking4life Russia, основатель ID Crew и GClan. Хореограф и куратор на проектах «Танцы» и «Новые Танцы» на ТНТ, а также «Лига Танца».
  • Ирина Привалова — королева московского самба фестиваля, участница карнавала в Бразилии. Преподаватель самбы.
  • Алексей Летучий — танцор и хореограф, победитель 5-го сезона проекта «Танцы» на ТНТ.
  • Юлия Силенко — заместитель генерального директора МОСГОРТУРа.

Критериями оценки стали не только качество и синхронность исполнения, манера танца или наличие сложных элементов. Жюри также обращало внимание на костюмы и стиль команды. Но самым важным, по мнению арбитров, стала оригинальность замысла и умение донести основную идею до зрителей.

«Через танец можно донести что-то важное, передать смысл и энергию. Во время выступлений я оценивала со стороны: а смогла бы понять, увидеть, что хотят донести участники, просто посмотрев на костюмы и танец, не зная описания? Хореография, конечно, тоже важна, но основные аспекты для меня — это смысловая часть и синхронность», — поделилась Влада Андреева.

фестиваль вожатских танцев

Все члены жюри отметили неповторимую атмосферу фестиваля. На сцене команды показали свои эмоции, увлеченность и часто ещё интересные небанальные форматы взаимодействия участников между собой во время танца.

Ирина Привалова поделилась своим взглядом на выступления: «Лично я оцениваю в первую очередь музыку и эмоции. Когда мы видим как выступают участники, очень важно, как они передают смысл танца. И это, наверное, самое главное. Конечно же, синхронность, качество исполнения – это всё немаловажно, но всё-таки эмоции – это самое главное. В этом конкурсе сегодня было очень много команд, каждая была на высоком уровне. Было приятно смотреть».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 32 команды — более 480 человек из 14 городов. 8 ноября на сцену вышли 14 финалистов из разных регионов России. Победителями стали:

  • 1-е место: команда «Дружите.ру» (Москва);
  • 2-е место: студенческий педагогический отряд «Лидер» (Краснодар);
  • 3-е место: педагогический отряд «Символ» (Москва).

Вот как комментирует выступление команды Анна Соловьева, хореограф-постановщик команды «Дружите.ру», завоевавшей первое место: «У нас было много репетиций, но так классно команда никогда не танцевала. Наверное, это было воодушевление, вдохновение и мотивация идти дальше. На сцене ребята старались не просто танцевать, а именно проживать. Самая главная мысль нашего номера – это то, что в жизни каждого человека есть моменты, когда он выгорает. В нашем номере выгорание олицетворяет птица Феникс.

фестиваль вожатских танцев

Как любой человек, мы доходим до точки кипения и гаснем, но когда собираемся все вместе, мы сильны, мы можем идти дальше, у нас появляется второе дыхание и мы восстаем из пепла, как тот самый Феникс».

В 2025 году МОСГОРТУР провел танцевальный конкурс для вожатских команд и фестиваль в восьмой раз. За время его существования в проекте приняли участие около 4000 танцующих вожатых. Фестиваль ранее проводился в рамках Московского слёта вожатых, в этом году он впервые стал самостоятельным событием.

Фотографии предоставлены Пресс-службой МОСГОРТУРа

Предыдущая статья
«Истребители»: начались съёмки сериала о дерзкой спецоперации в Черном море
Следующая статья
В России стартовал Фестиваль бразильского кино

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru