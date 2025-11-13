Фестиваль вожатских танцев: герои определены

МОСГОРТУР в восьмой раз провел единственный в России Фестиваль вожатских танцев. На сцену вышли 14 команд-финалистов конкурса танцевальных команд. Победителей определило жюри, состоящее из профессионалов танцевальной индустрии и детского отдыха.

«Ежегодно МОСГОРТУР проводит десятки мероприятий для вожатского сообщества. И признаюсь честно, формат танцев является самым любимым. Потому что танец – это не только простор для индивидуального самовыражения, но и настоящая командная работа. Ребята помогают, подстраховывают друг друга. Команда – это очень важно для работы вожатых с детьми в детских лагерях и на других мероприятиях. А если говорить конкретно о сегодняшнем фестивале, то все получили огромное удовольствие, и участники, и жюри.», — поделился впечатлениями Денис Буянов, генеральный директор МОСГОРТУРа и председатель жюри.

Тема конкурса и фестиваля 2025 года — «Ремейк. Путь героя». Современный вожатый — настоящий ремейк-мастер. Он берет старые проверенные форматы и наполняет их новыми смыслами и красками, чтобы увлечь современных детей. Сегодня утро в детском лагере начинается с танцев под трендовые треки, а не с простой зарядки под «раз-два-три», изменились концерты, «Зарницы» и соревнования.

Задачей команд-участниц было поставить сюжетно-драматический хореографический номер и показать, как меняются их герой или герои, проживая сюжет танца.

«В этом году тема фестиваля – это путь героя. И на протяжении всех номеров, всего вечера, было видно, как команды пытались пронести эту сюжетную ниточку. У кого-то это получилось чуть лучше, но в каждом номере герой был обозначен. На мой взгляд, это очень хорошая драматическая задача, с которой многие справились. Что мне как раз нравится в фестивале вожатских танцев, так это то, что участники команды не являются профессиональными танцорами. Поэтому в итоге побеждают смыслы. Мне кажется, что именно эти смыслы в итоге могут достучаться до сердец людей.» — прокомментировал член жюри Владимир Гудым.

В состав жюри этого года вошли:

Денис Буянов — генеральный директор МОСГОРТУРа.

Влада Андреева — победитель международного чемпионата World of Dance, хореограф Art Dance Home 2024-2025, многократный победитель и призер всероссийских чемпионатов.

Владимир Гудым — лидер движения Locking4life Russia, основатель ID Crew и GClan. Хореограф и куратор на проектах «Танцы» и «Новые Танцы» на ТНТ, а также «Лига Танца».

Ирина Привалова — королева московского самба фестиваля, участница карнавала в Бразилии. Преподаватель самбы.

Алексей Летучий — танцор и хореограф, победитель 5-го сезона проекта «Танцы» на ТНТ.

Юлия Силенко — заместитель генерального директора МОСГОРТУРа.

Критериями оценки стали не только качество и синхронность исполнения, манера танца или наличие сложных элементов. Жюри также обращало внимание на костюмы и стиль команды. Но самым важным, по мнению арбитров, стала оригинальность замысла и умение донести основную идею до зрителей.

«Через танец можно донести что-то важное, передать смысл и энергию. Во время выступлений я оценивала со стороны: а смогла бы понять, увидеть, что хотят донести участники, просто посмотрев на костюмы и танец, не зная описания? Хореография, конечно, тоже важна, но основные аспекты для меня — это смысловая часть и синхронность», — поделилась Влада Андреева.

Все члены жюри отметили неповторимую атмосферу фестиваля. На сцене команды показали свои эмоции, увлеченность и часто ещё интересные небанальные форматы взаимодействия участников между собой во время танца.

Ирина Привалова поделилась своим взглядом на выступления: «Лично я оцениваю в первую очередь музыку и эмоции. Когда мы видим как выступают участники, очень важно, как они передают смысл танца. И это, наверное, самое главное. Конечно же, синхронность, качество исполнения – это всё немаловажно, но всё-таки эмоции – это самое главное. В этом конкурсе сегодня было очень много команд, каждая была на высоком уровне. Было приятно смотреть».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 32 команды — более 480 человек из 14 городов. 8 ноября на сцену вышли 14 финалистов из разных регионов России. Победителями стали:

1-е место: команда «Дружите.ру» (Москва);

2-е место: студенческий педагогический отряд «Лидер» (Краснодар);

3-е место: педагогический отряд «Символ» (Москва).

Вот как комментирует выступление команды Анна Соловьева, хореограф-постановщик команды «Дружите.ру», завоевавшей первое место: «У нас было много репетиций, но так классно команда никогда не танцевала. Наверное, это было воодушевление, вдохновение и мотивация идти дальше. На сцене ребята старались не просто танцевать, а именно проживать. Самая главная мысль нашего номера – это то, что в жизни каждого человека есть моменты, когда он выгорает. В нашем номере выгорание олицетворяет птица Феникс.

Как любой человек, мы доходим до точки кипения и гаснем, но когда собираемся все вместе, мы сильны, мы можем идти дальше, у нас появляется второе дыхание и мы восстаем из пепла, как тот самый Феникс».

В 2025 году МОСГОРТУР провел танцевальный конкурс для вожатских команд и фестиваль в восьмой раз. За время его существования в проекте приняли участие около 4000 танцующих вожатых. Фестиваль ранее проводился в рамках Московского слёта вожатых, в этом году он впервые стал самостоятельным событием.

Фотографии предоставлены Пресс-службой МОСГОРТУРа