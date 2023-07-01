Атлас креативных кластеров Российской Федерации

5 июля в рамках Российской Креативной недели состоится презентация Атласа креативных кластеров Российской Федерации — масштабного иллюстрированного издания, представляющего собой глобальное исследование креативных кластеров на территории РФ. Он подготовлен экспертами Союза Креативных кластеров и Института развития городов «ПОЛИС».

На страницах издания впервые изложена разработанная авторами уникальная методология классификации креативных кластеров по 9 критериям в зависимости от их масштаба и степени влияния на городское развитие.

«Исследование дает не только разграничение терминологии, чем креативный кластер отличается от арт-резиденций и творческих пространств, но и представление о креативных кластерах как значимых субъектах экосистемы развития креативных индустрий в России, — рассказал управляющий партнер Института развития городов «Полис» Илья Токарев.

Исследование, которое легло в основу Атласа, охватывает 7 федеральных округов; 300 объектов, из которых, согласно методике, было выявлено 85 действующих на 2022 год креативных кластеров. Среди абсолютных лидеров по количеству креативных кластеров — Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Свердловская и Московская области.

По словам основателя Центра современного искусства «Винзавод» Софьи Троценко, Атлас креативных кластеров — попытка осмыслить, систематизировать и сформулировать понятие «креативный кластер», а также проявить его экономическую, культурную и социальную роль для развития территорий и креативных индустрий в целом.

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