ВТБ и Минкультуры России договорились о реализации цифровых и социальных проектов

Банк ВТБ и Министерство культуры Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность совместной работы над кампусными проектами для вузов, подведомственных Минкультуры России, предоставление их студентам и сотрудникам министерства финансовых продуктов, взаимодействие в развитии цифровых банковских сервисов и образовательных проектов для повышения финансовой грамотности. Соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

В рамках сотрудничества с министерством банк намерен активно развивать кампусные и цифровые решения для подведомственных вузов: это позволит ускорить цифровизацию образовательного процесса и обеспечить студентов наиболее комфортными цифровыми сервисами и финансовыми продуктами. ВТБ планирует проводить комплексные мероприятия, обучающие семинары по финансовой грамотности для сотрудников министерства и его подведомственных учреждений, а также реализовать проекты для клиентов, желающих воспользоваться зарплатными сервисами банка. Помимо этого, стороны договорились сотрудничать в социальных проектах в рамках благотворительности.

«Всегда рады новым возможностям, которые открываются для наших творческих вузов. ВТБ намерен предложить федеральным вузам культуры и искусств кампусные (внутривузовские) и цифровые решения, которые призваны сделать образовательный процесс удобнее и безопаснее», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Устойчивое развитие, социальная ответственность и формирование новых возможностей – фундаментальные принципы, которыми руководствуется группа ВТБ. Банк оказывает поддержку важнейшим институциям страны, содействует развитию образования, спорта, сохранению культурного наследия, созданию доступной среды и инклюзии. Мы готовы делиться своей экспертизой и опытом с партнерами», – сказал президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин.

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