«Северсталь» поддержит Дягилевский фестиваль

С 22 июня по 2 июля в Перми, при поддержке компании «Северсталь», пройдет Дягилевский фестиваль, на котором будут представлены разнообразные премьерные постановки в жанре опера и перфоманс, а также широкомасштабная концертная программа.

В этом году состоится 20-ый юбилейный фестиваль. Он был основан в 2003 году в Перми, где провел детство выдающийся деятель искусства и популяризатор российской культуры Сергей Дягилев. За эти годы фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов в России. Фестиваль проходит под художественным руководством всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса.

В рамках фестиваля состоится более 25 обширных мероприятий: оперные и перфоманс постановки от известных российских и зарубежных режиссеров, серия концертов классической и альтернативной музыки, а также театральные мастер-классы, лекций и творческие вечера с участники событий. Они пройдут на различных концертных площадках Перми, от Завода Шпагина до знаменитого затона Пермской судоверфи.

«Традиционно «Северсталь» поддерживает значимые культурные события в разных регионах России. При нашем содействии проводятся крупнейшие фестивали, показы, концерты и выставки. В этом году компания также сотрудничает с Дягилевским фестивалем, который уже давно стал ярчайшим событием в мире классического и современного музыкального искусства» – отметил советник генерального директора по устойчивому развитию «Северстали» Захар Азаров.

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