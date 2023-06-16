Группа UBEL выпустила сингл «Тайны»

16 июня на всех музыкальных площадках вышел новый сингл группы UBEL - «Тайны». «Тайны» – это детективная исповедь с острым сюжетом и эстетикой саундтреков к криминальному кино. Гипнотический эффект достигается при помощи чеканящих ритм барабанов, аскетичных гитар и пугающе ласкового, опустошенного голоса. «В каждом из нас сидят черти, которых мы тщательно пытаемся спрятать в острые моменты их проявлений.

«Тайны» – концентрированная ревность, состояние после раскрытия предательства, желание справедливости, доведённое до неадекватных масштабов. Идея для песни возникла после просмотра сериала «Почему женщины убивают», так что она вполне могла бы стать саундтреком для криминального кино», – говорит Варвара Убель, солистка группы UBEL.

Группа UBEL – дуэт родных брата и сестры с джазовым прошлым. Варвара – звезда джазовой сцены, победитель и член жюри популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»; Егор – востребованный студийный музыкант и продюсер. Ребята создают кинематографичный поп.

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