ВТБ представляет аудиоспектакль «Тайна семьи Т.», созданный при поддержке Третьяковской галереи

Банк ВТБ представляет новый проект стратегической инициативы «Семейный капитал»: аудиоспектакль, где главный герой-предприниматель ведет расследование в стенах Третьяковской галереи. Эпизоды из жизни известных династий и неожиданные факты об истории его собственной семьи заставляют героя задуматься о значении семейного капитала, бережного отношения к традициям, благополучия членов семьи и потомков. Спектакль создан при поддержке Государственной Третьяковской Галереи.

Сюжет «Тайны семьи Т.» отсылает к теме семейного наследия и предпринимательства. В основу сценария легли письма и дневники Веры Третьяковой, ее дочерей Александры Боткиной и Веры Зилоти. Вдохновением послужили истории четырех известных российских династий и детали создания пяти картин из собрания Третьяковской галереи: портретов Павла Третьякова, Веры Третьяковой и Льва Толстого кисти Ивана Крамского, «Девочки с персиками» Валентина Серова и портрета Александры Боткиной, написанного Ильей Репиным.

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ:

«В этом году 20 лет партнерству ВТБ и Третьяковской галереи. Все эти годы мы с большим удовольствием и восхищением поддерживали проекты наших коллег, а в этот раз так получилось, что Третьяковка поддержала творческий проект банка ВТБ – вдохновила нашу команду и проконсультировала при работе над сценарием. Аудиоспектакль – наш эксперимент в поисках новых форматов взаимодействия с самой разной аудиторией. На наш взгляд, он позволил и поговорить о семейных ценностях, и вдохновить историями династий из прошлого, и, возможно, найти ответы на какие-то личные вопросы».

Татьяна Гафар, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств:

«Для Третьяковской галереи Музей Павла и Сергея Третьяковых, основателей галереи, имеет особое значение. Это не классический мемориальный музей, мы создали его в доме, где они родились, в доме, который всегда был в собственности семьи. Но мы рассказываем в нем не о том, как они жили, а что сделали для страны и Москвы, чем руководствовались в своей деятельности, что ценили. Особенно важным является зал о семье, она для братьев была весомой поддержкой. Нам важно, чтобы и наш музей, и этот аудиоспектакль смогли донести для наших современников важность семьи, преемственности и поддержки родных в любом деле».

Сюжет аудиоспектакля строится на расследовании главного героя, который пытается разгадать тайну своего предка. В процессе он изучает жизнь Третьяковых и связанных с ними династий Боткиных, Мамонтовых, Толстых, узнает любопытные факты создания пяти известных картин из собрания Третьяковской Галереи.

Вячеслав Дурненков, драматург, автор сценария аудиоспектакля:

«Мы взяли человека на распутье: ему непросто, у него кризис средних лет. Все распадается, надо что-то менять, пересмотреть отношение к жизни, бизнес-стратегию собственного дела. И загадка от прадеда приходит очень вовремя. Изучая картины, следуя за своим предком по этим картинам, он начинает формировать новый подход, новое видение — пытается переизобрести себя. Аудиоспектакль — это история с открытым финалом. Мы не даем прямых ответов, не говорим в лоб, и оставляем нашего героя и слушателей наедине с их мыслями. Моменты принятия ценности семьи, своих корней, перенятие опыта предков остаются на усмотрение каждого и требуют осмысления».

Аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» доступен слушателям в подкасте «Культурная Страна», на сайте Третьяковской галереи и на специальной странице проекта на сайте Моя Третьяковка. Визуализировать историю и лучше понять образы главных героев можно с помощью видеотрейлера.

Над проектом работали:

Режиссер проекта — режиссер и театральный критик Елена Смородинова.

Автор сценария — драматург, сценарист Вячеслав Дурненков.

Над сценарием также работали: заместитель гендиректора Третьяковской галереи, начальник службы развития малых музеев Третьяковской галереи Татьяна Викторовна Гафар и Татьяна Витальевна Юденкова, искусствовед, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи.

Роли озвучивали актёры театра и кино — Антон Феоктистов, Кирилл Одоевский и Юлия Волкова.

Саунд-дизайнер — Тимур Шарафутдинов.

Композитор — Григорий Левченко.

Аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» – один из проектов, продвигающих стратегическую инициативу банка «Семейный капитал», в рамках которой ВТБ планомерно развивает собственные инструменты поддержки семьи.

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