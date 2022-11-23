Премьера мюзикла в двух действиях «Республика ШКИД» на Новой сцене Детского музыкального театра юного актёра

17 и 18 декабря 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Новой сцене Детского музыкального театра юного актёра состоится премьера мюзикла в двух действиях «Республика ШКИД» по повести Г. Белых и Л. Пантелеева. Премьера приурочена к 95-летию со дня издания повести и к 100-летию со дня создания школы имени Достоевского.

Автором либретто спектакля «Республика ШКИД» является известный поэт, детский писатель, драматург – Лев Яковлев. Композитор мюзикла – Алексей Шелыгин, российский композитор, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза кинематографистов РФ. Режиссер – постановщик спектакля - Александр Федоров, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства России в области культуры, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства.

Повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) впервые была опубликована в 1927 году.

В первые, очень непростые годы становления Советской власти появилось много беспризорных детей, которые остались без родительской заботы, потеряли близких людей, оказались на улице, нищенствовали, становились членами воровских шаек. Республика только вставала на ноги. Времена были грозные и непростые, но первое, что решено было сделать в стране – заняться детьми, которые потеряли все: свою семью, родителей, дом. Задачу по их перевоспитанию взяли на себя педагоги из школы имени Достоевского. Причем эта была не простая школа, а заведение для малолетних правонарушителей. «Республика ШКИД» - добрая и веселая книга о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба».

«История «Республики ШКИД», школы беспризорных детей имени Достоевского, произошла почти 100 лет назад. Десятки тысяч маленьких граждан, тогда еще совсем молодой страны, оказались выброшенными на улицу. Их судьбы скорее всего закончились бы трагически, если не усилия удивительных людей, которые отдали свою жизнь, свой талант, свое мужество на спасение этих детей. Таким человеком был руководитель школы имени Достоевского, Виктор Николаевич Сорока-Росинский.

Сегодня мало кто знает его имя, но все знают «Республику ШКИД» по известному фильму и по известной книге Белых и Пантелеева, которые сами были воспитанниками этой школы-интерната.

Это прошлое должны знать и современные дети, так как эта история об их сверстниках, которые оказались волею судьбы в сложных жизненных обстоятельствах, нашли в себе силы преодолеть ужас и страх. Очень многие выпускники «Республики ШКИД» стали известными учеными и писателями.

Мы благодарим Президентский фонд культурных инициатив за поддержку постановки спектакля.

Основная наша цель - показать воспитанникам детских домов, как можно стать настоящим человеком, обрести дружбу, любовь и творчество, несмотря на сложные условия и отсутствие крепкого родительского плеча.

Большую часть зрителей мюзикла «Республика ШКИД» составят воспитанники детских домов. Премьера состоится в то время, когда Школе имени Достоевского исполнится 100 лет, а книге - 95 лет. Этот юбилей мы отметим постановкой и прокатом спектакля в крупных городах России», - говорит художественный руководитель театра Александр Львович Федоров.

«Меня с детства привлекала книга и снятый по ней фильм «Республика ШКИД». Александр Федоров предложил идею создать мюзикл на этот сюжет, и я с воодушевлением приступил к сочинению номеров на замечательные тексты поэта Льва Яковлева.

Для композитора, работающего в музыкально-драматическом жанре, всегда очень важно, чтобы в самом литературном источнике были яркие и запоминающиеся герои, острые драматургические конфликты, разнообразные эмоции действующих лиц. В своей музыке я стремился по возможности передать всю многообразную палитру мыслей, чувств и драматичность ситуаций этого произведения, которое и в наши дни не потеряло своей актуальности.

Мне радостно, что впервые этот мюзикл будет исполнен силами прекрасного и поистине уникального коллектива - Детского музыкального театра юного актёра», - говорит композитор Алексей Анатольевич Шелыгин.

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