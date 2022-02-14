Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья» стартует в Балашихе

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27 февраля в Балашихе стартуют очные туры IV фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья».

7 нот подмосковья

Фестиваль-конкурс проводится в четырех возрастных группах: 6-9, 10-13, 14-17 и 18-20 лет по номинациям «Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Фольклор», «Хореография», «Ритмы улиц» и специальной номинации «Моё Подмосковье» (семейные ансамбли).

Всего поступило более 1 тысячи заявок, из которых компетентное жюри в онлайн-режиме выберет участников очных туров.

Расписание очных туров:

  • 27 февраля – Дворец культуры Балашиха» (хореография, «Ритмы улицы»);
  • 13 марта – Клинская детская школа искусств имени П.И. Чайковского (фольклор), музей-заповедник П.И. Чайковского (академический вокал);
  • 20 марта – Культурный центр имени Любови Орловой, г. Звенигород (эстрадный вокал, «Моё Подмосковье»).

Помимо взрослого жюри, в состав которого входят известные оперные и эстрадные певцы, музыканты, балетмейстеры, оценивать конкурсантов будет детское жюри, сформированное из активных детей и молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет, в соответствии с номинацией.

Финальное шоу пройдет 31 мая в «Вегас Сити Холле» (г. Красногорск).

Для справки:

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья» был учрежден в 2015 году детской концертной студией «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке Министерства культуры Московской области.

Главная цель фестиваля – поддержка талантливых детей и подростков Подмосковья в дальнейшем профессиональном росте и предоставление возможности участия в концертной деятельности на лучших площадках Москвы и Московской области, а также в проектах Центральных телевизионных каналов России.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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