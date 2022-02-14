В Дубае завершился форум, посвященный развитию образования, науки и молодежной политики в России

В Дубае подведены итоги международного форума «Образование, наука и молодежь в фокусе национальных и международных приоритетов». В мероприятии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, руководители профильных министерств и ведомств, региональные кураторы и эксперты в сфере молодёжной политики, образования и науки.

Мероприятие прошло в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020». Организаторы форума – «Научно-образовательная политика» совместно с АСИ и Платформой НТИ, при участии АНО «Россия – страна возможностей», Государственной Думы РФ и АНО «Диалог». Главными темами выступлений стали роль университетов в экономическом и научно-образовательном развитии России, диверсификация государственной молодежной политики, поддержка вузов и молодых учёных.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил, что сегодня необходимо создание единой системы выявления и сопровождения молодых талантов.

«Есть примеры, когда конкурсы помогают не только выявить молодые таланты, но и сопровождают ребят в дальнейшем. Однако такие истории могут быть единичными. Необходимо создавать единую систему выявления и сопровождения молодых талантов. Нужно совместно договориться, как такая система будет проводить мониторинг и оценку способностей, как будут передаваться эти данные и как мы будем сопровождать наших ребят в будущем», – рассказал замгенерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

По словам вице-президента по экспортным программам Корпорации «Синергия» Тимура Корнилова, за последнее десятилетие общая численность иностранных студентов в российских вузах увеличилась в два раза и составила в 2021 году 324 тыс. человек.

При этом среди российских вузов университет «Синергия» занимает третье место в рейтинге по количеству иностранных студентов (26,5% от общего числа студентов).

Чтобы достичь более высоких результатов, вузам важно инвестировать в собственное продвижение на международном уровне, подчеркнул спикер. Так, в декабре 2021 года Университет «Синергия» на базе своего кампуса в Дубае открыл первый российский образовательный хаб. На площадке хаба иностранные студенты могут, в частности, знакомиться с программами российских вузов. Для вузов хаб может стать платформой для проведения международных научно-образовательных мероприятий. В будущем планируется масштабировать проект и открыть аналогичные хабы в Узбекистане, Армении, Казахстане, Турции, Китае и США, добавил спикер.

«Чтобы расширять географию присутствия и наращивать лидерство, следует объединять силы, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Также, для университетов необходимо проводить мероприятия, направленные на популяризацию российского образования за рубежом, знакомить иностранных студентов с нашими возможностями, например, проводить форумы, развивать цифровые проекты», – сообщил вице-президент по экспортным программам Корпорации «Синергия» Тимур Корнилов.

По мнению генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, в ближайшие годы ожидается спрос на специалистов в сфере устойчивого развития и «зеленой» экономики. Эту тенденцию нужно учитывать в сфере образования.

«В ближайшие пять-десять лет может стремительно вырасти спрос на «зеленые» навыки. Для многих стран остро стоит вопрос о защите экологии, ведутся переговоры о сотрудничестве в рамках устойчивого развития. Поэтому будут востребованы специалисты, которые умеют работать в рамках ESG-повестки и «зеленой» экономики. Например, определять, насколько экологичны технологии у будущего предприятия», – рассказал Роберт Уразов.

Еще один тренд в образовании – микрообучение. Сейчас идет активная борьба за внимание аудитории, где побеждают те, кто предоставляет учебный контент в максимально удобном и быстроусвояемом формате. Об этом сообщил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

«Мы переходим от простой модели поставщика учебного контента к той, при которой нужно проводить контроль усвояемости и применимости контента на практике. Сейчас активно развиваются технологии, которые позволяют отследить на более глубоком уровне качество контента и процесса обучения», – сообщил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

По-прежнему актуальной проблемой является разрыв между запросами рынка труда к специалистам и образовательными программами в вузах и колледжах. По словам проректора по молодежной политике Университета «Синергия» Романа Султанова, для вузов значимую роль играет сотрудничество, как с работодателями, так и другими университетами.

«Появляется все больше кейсов, когда работодатель находит эффективные форматы взаимодействия с вузом, принимает участие в развитии образовательных программ. Например, в университете «Синергия» в 2021 году совместно с «Союзмультфильмом» был открыт факультет анимации, в 2022 году мы анонсировали создание киношколы с МХАТ им. Горького. У такого формата сотрудничества хорошие перспективы, однако нужно выдержать баланс. Высшая школа должна готовить специалистов с широким кругозором, а не под конкретную вакансию», – рассказал проректор по молодежной политике Университета «Синергия» Роман Султанов.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев отметил, что самое важное в диалоге Комитета и вузов – это «партнерство по экспертной части, а именно аналитической, юридической, исследовательской». Результатом такого сотрудничества может быть создание необходимых законопроектов.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко добавил, что сегодня отечественные университеты могут выиграть в конкуренции с зарубежными по уровню доступности образования и соотношения цена-качество. «Наше образование, по сравнению с рядом других стран, может оказаться более доступным для иностранных студентов», – поделился ректор.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил о необходимости соблюдать баланс между традицией и современными тенденциями, а также отметил важность выстраивания диалога между молодыми людьми и образовательной системой.

«Цифровые ресурсы, в том числе социальные сети, безусловно, открывают дополнительные возможности для продвижения университетов. Важно, чтобы такая коммуникация была честной и открытой. Однако следует помнить, что для сферы образования, для педагогической системы, нужно сохранять баланс между традиционными подходами в коммуникации и современными ресурсами», – заключил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Выразила уверенность в развитии диалога между вузами, бизнесом и государством заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. По ее словам, участники такого взаимодействия способны выстроить совместную стратегию win-win, где каждый получает для себя выгоду.

«Диалог возможен, мы активно поддерживаем идею коллаборации между вузами, государством и бизнесом. Секрет успеха – это стратегия win-win. Еще один секрет успеха состоит в интерактивном, наглядном и развлекательном формате подачи учебного контента. Однако такой контент необходимо анализировать и работать над его качеством», – поделилась заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

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