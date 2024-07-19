Звезда шоу «Голос» Наталья Сидорцова представила юбилейное шоу «Ренессанс 4.0»

12 июля, в разгар концертов на крышах Москвы состоялось новое шоу Натальи Сидорцовой «РЕНЕССАНС 4.0» в честь юбилея певицы. Одна из самых ярких участниц проекта «Голос» и солистка знаменитых мюзиклов сделала зрителям подарок-эксперимент, создав в самом центре столицы мультикультурное фантазийное музыкальное пространство на стыке стилей и эпох.

Наталья Сидорцова получила международное признание как солистка культовых мюзиклов «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Ромео и Джульетта», одна из самых запоминающихся участниц за всю историю шоу «Голос» и звезда российских и зарубежных джазовых фестивалей. Треки этой мультистилистичной певицы с безграничными возможностями голоса диапазоном в 4,5 октавы регулярно занимают высокие строчки в Топ-чарт VK. Визитной карточкой Натальи Сидорцовой стало переплетение жанров и трендовый саунд высочайшего уровня.

Выступления к Дню рождения Натальи Сидорцовой уже стали доброй традицией. Юбилейное шоу «РЕНЕССАНС 4.0» – будоражащий летний музыкальный коктейль, гармонично сочетающий соул и джаз, этно, инди, поп и рок. Вокал редкой мощи и красоты звучал в обрамлении аутентичных инструментов и возможностей электронного саунда. Стихии, эпохи и архетипы, отраженные в музыке, страсть и нежность, экстатический огонь и глубина чувств, – все подвластно этой универсальной артистке.

Название концерта родилось неслучайно. По словам Натальи, 40 лет – это важный рубеж для каждого человека. Это возрождение истинной сути, аутентичности, освобождение от навязанных обществом стереотипов. Это ренессанс чувственности и женственности.

«Это уже четвертый мой концерт на крыше в честь Дня рождения, но абсолютно новый по концепции,– рассказывает певица,– В последние годы я шла от предпочтения определенному жанру навстречу многогранной целостности. Эклектика – новая идея моего творчества. Подобно гармоничному человеку эпохи Ренессанса я показываю, что можно быть универсальным музыкантом, в котором сочетаются разные грани: театральная, музыкальная и даже шаманская».

Наталье Сидорцовой действительно удалось отразить не только личную трансформацию, но и все лики современной женщины в одном концерте. По словам артистки, первое отделение она посвятила внутренней силе и энергии, а второе – признанию своей уязвимости, как важным процессам для развития каждого человека.

В первом отделении звучали треки из предстоящего этнического альбома Натальи Сидорцовой, который выйдет в свет осенью. Новая стезя певицы – медитативный shamanic jazz, этно-поп, этно-джаз и мистические мотивы, пропущенные через призму современного саунда.

«Соединившись с личной силой через мощные шаманские ритмы, мы вместе со зрителями двигались навстречу своим чувствам, открытию сердца, – делится Наталья,– Многие люди плакали, это было потрясающе. На бис мы пели «Разреши себе сдаться» – гимн внутренней силе через признание своей уязвимости».

Во втором отделении звучали хиты Натальи Сидорцовой. Например, трек «Выдыхай» уже в который раз побил свой собственный рекорд, оказавшись в 20ке Топ-чарт VK.

Сопровождали певицу в раскрытии граней ее творчества звездные гости – друзья и коллеги Натальи по сцене. Разделил шаманские напевы Даниил Королев – товарищ Натальи по команде Константина Меладзе в шоу «Голос», один из лучших этнических певцов страны. В фундаментальном для карьеры Натальи джазовом направлении ее сопровождала близкая подруга Маргарита Позоян, финалистка первого сезона шоу «Голос». Театральную грань представил звезда российского мюзикла Иван Ожогин.

Фото-пресс-служба Натальи Сидорцовой