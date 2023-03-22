Второй сезон сериала «Семья» с Еленой Валюшкиной выходит на ТНТ

27 марта на телеканале ТНТ выходит продолжение сериала «Семья» – альманаха о четырёх ячейках общества внутри одного большого дружного семейства. Во втором сезоне история продолжит развиваться, показывая типичные ситуации для разных жизненных ситуаций: от переезда в первую съёмную квартиру до освоения роли молодых родителей.

У родителей после переезда младшего сына появляется много свободного времени, которое они могут потратить на себя. Вадим и Оля осваиваются в роли молодых родителей. Тимофей и Юля обживаются в новом таунхаусе, привыкают к новому району и соседям. Их дочки Яна и Настя знакомятся с новой школой, кружками, секциями и заводят новых друзей. Паша и Марина познают прелести совместного быта на съемной квартире, пытаясь справляться с сюрпризами взрослой жизни и не забывая про романтику.

Во втором сезоне сериал сохраняет уютное повествование и жизнерадостный юмор в рассказе о реальных семейных историях, показывая зрителям жизнь такой, какая она есть в каждом из 20 эпизодов.

Креативная команда проекта осталась без изменений. В режиссерском кресле снова Михаил Шулаев («Зона комфорта», «Гусар»). Креативные продюсеры проекта – авторы хитов ТНТ «САШАТАНЯ» и «Интерны» Дмитрий Пермяков, Алексей Иванов и Максим Шкаликов.

Над сценарием работали авторы «Года культуры» Илья Швецов, Кирилл Рубаненко, Василий Петяев, Святослав Гостюхин, Дмитрий Земляных и Александр Виниченко.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Елена Валюшкина, Сергей Удовик, Степан Девонин, Екатерина Ильина, Артемий Шаффер, Вероника Мохирева, Евгений Антропов, Мария Белоненко, Виталия Корниенко и Василиса Немцова.

Елена Валюшкина, актриса: «Во втором сезоне моя героиня остаётся той самой доброй и заботливой мамой, которая искренне старается помочь всем своим детям, а те – очень любят и ценят её заботу. Но при этом она не забывает о том, что она не только мама, но и в первую очередь женщина, жена, у которой тоже есть своя жизнь. И она старается балансировать на этой грани: пытаться жить своей жизнью и не забывать о людях, которые даже будучи уже взрослыми всё равно в ней нуждаются».

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