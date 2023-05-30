«Зумеры» – «ВГИК-Дебют» завершил съемки веб-сериала о подростках

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» завершил съемки первого в своей истории веб-сериала. Его название – «Зумеры», местом съемок стали московские школы, а главными героями – старшеклассники. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные герои веб-сериала - молодая учительница-практикантка и ее ученики-десятиклассники. Выпускница педагогического вуза будет искать подходы к парням и девушкам, которые еще не пережили трудности подросткового возраста, но уже должны задуматься о том, кем они станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять свои возможности и увидеть свои перспективы.

По словам авторов проекта, они хотят показать на примере «трудного» класса обычной общеобразовательной школы, как меняется система образования в России, какие возможности для самореализации открыты для молодых ребят. В каждой серии герои будут делать важный для себя выбор. Они пройдут путь от неудач к успехам и полной уверенности в себе и завтрашнем дне.

В сериале заняты молодые актеры и блогеры: Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов, Елизавета Евсеева. Главную роль учительницы исполняет Алена Белева - призер конкурса «Лучшие педагоги Москвы в номинации «Сердца отдаю детям».

Сценарий «Зумеров» написали Серафим Чихладзе, автор короткометражных фильмов «Долгая жизнь стукача» и «Мой друг зомби», дипломант российского этапа 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, и Степан Савинский.

В команде проекта: генеральный директор «ВГИК-Дебют», продюсер Федор Попов, режиссер Даниэл Ким, оператор Альфред Марванов.

Исполнительным и креативным продюсерами проекта выступили студенты ВГИКа Саша Линт и Степан Савинский. Федор Попов уже продюсировал фильмы молодежной тематики («КЭТ» и «Бык» Бориса Акопова, «Печень» Ивана Снежкина, «Рок» Ивана Шахназарова). Даниэл Ким - режиссер, автор клипов Элджея, Gayazov Brothers, Вани Дмитриенко и Хабиба, Рамиля и других исполнителей.

В сериале 32 серии продолжительностью по одной минуте каждая – 4 сезона по восемь серий. Посмотреть «Зумеров» можно будет на платформе Yappy уже в июне 2023 года.

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