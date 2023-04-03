Выбрать за 37 секунд!

За такое время заполнился самый популярный курс по выбору в Тюменском индустриальном университете – там с 2020 года внедряют индивидуальные образовательные траектории в партнерстве с цифровой платформой Modeus. Так отечественные цифровые продукты и творческий подход вузов в организации учебного процесса помогают студентам стать востребованными и квалифицированными специалистами.
Формат ИОТ (индивидуальных образовательных траекторий), который позволяет раскрыть потенциал каждого молодого специалиста и подготовить его под запрос отечественного рынка труда, внедряется в лучших университетах в рамках программы «Приоритет-2030».
Modeus – разработка российской компании CUSTIS, и на сегодняшний день охват ИОТ в Тюменском индустриальном университете - более 4000 человек.
Студенты могут сами регулировать уровни сложности дисциплины (например, можно выбрать математику базового уровня сложности, повышенного или олимпиадную математику), а также выбрать формат освоения дисциплины (в привычном – в аудитории с преподавателем либо в формате самостоятельного освоения онлайн-курса). Есть возможность выбора наиболее интересных и нужных курсов. В ТИУ на выбор представлено 175 элективов.
Ректор ТИУ Вероника Ефремова отметила: «На первом этапе (первые два года) появляется больше возможностей для самоопределения и получения более широкого образования, на втором и третьем – больше возможностей не только для углубления в выбранном профессиональном профиле, но и для освоения дисциплин из смежных или даже независимых профессиональных областей. Студенты не должны бояться задавать вопросы и уточнять все до мельчайших деталей. Если есть сомнения, то лучше обратиться к тьютору, вместе рассмотреть выстраивание индивидуальной, а в перспективе, и карьерной траектории».
По информации разработчиков платформы, с начала внедрения Modeus в ТИУ прошла 171 выборная кампания с 276911 меню для студентов, где они совершали свой выбор по 1038 разным дисциплинам.
Платформа таким образом также оперативно дает сигнал вузу, на что обратить внимание в работе со студентами. Популярными курсами среди студентов ТИУ стали направления: сити-фермерство, язык технических документов, системный анализ, оптимизация бизнес-процессов, оценка рисков и возможностей, цифровые коммуникации, методы управления качеством, управление технологическими проектами и практическое системное мышление. Самый популярный курс «сити-фермерство» был заполнен за 37 секунд.
Генеральный директор ИОТ-университета и главный архитектор Modeus Павел Музыка отметил: «Вузам, на наш взгляд, важно не только дать знания, но прежде всего научить навигации в море данных, дать навыки самоопределения и ответственного принятия решений о своем будущем. Это навыки аналитики и понимание, что путь к профессиональной самореализации в наше время вряд ли может быть прямой линией. Индивидуальные образовательные траектории, которые вводят современные университеты - ответ на требования времени и запрос основных заказчиков. Работодатели сегодня ищут специалиста с определенным набором компетенций, а не просто с красивой записью в дипломе, пусть даже красном. Наша система Modeus обеспечивает как возможности студентов по построению траектории, так и возможности университетов по управлению множеством таких индивидуальных траекторий за счет создания общего цифрового образовательного пространства».
Главное отличие философии ИОТ от классического образования в том, что помимо основных знаний по направлению подготовки можно получить дополнительный набор компетенций, который делают выпускников более востребованными и конкурентоспособными в глазах работодателей. Индивидуальные образовательные траектории по сути становятся своеобразным «модульным конструктором», который учащиеся могут самостоятельно собрать, при поддержке опытных наставников и тьюторов. Платформа Modeus предлагает вузам пройти бесплатное обследование возможности внедрения ИОТ с получением рекомендаций.
В 2023 году Тюменский индустриальный университет примет 6256 студентов на программы высшего образования. Абитуриенты могут выбрать специальность из 222 направлений, при этом 177 из них технического профиля.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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