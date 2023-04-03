Выбрать за 37 секунд!

За такое время заполнился самый популярный курс по выбору в Тюменском индустриальном университете – там с 2020 года внедряют индивидуальные образовательные траектории в партнерстве с цифровой платформой Modeus. Так отечественные цифровые продукты и творческий подход вузов в организации учебного процесса помогают студентам стать востребованными и квалифицированными специалистами.

Формат ИОТ (индивидуальных образовательных траекторий), который позволяет раскрыть потенциал каждого молодого специалиста и подготовить его под запрос отечественного рынка труда, внедряется в лучших университетах в рамках программы «Приоритет-2030».

Modeus – разработка российской компании CUSTIS, и на сегодняшний день охват ИОТ в Тюменском индустриальном университете - более 4000 человек.

Студенты могут сами регулировать уровни сложности дисциплины (например, можно выбрать математику базового уровня сложности, повышенного или олимпиадную математику), а также выбрать формат освоения дисциплины (в привычном – в аудитории с преподавателем либо в формате самостоятельного освоения онлайн-курса). Есть возможность выбора наиболее интересных и нужных курсов. В ТИУ на выбор представлено 175 элективов.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова отметила: «На первом этапе (первые два года) появляется больше возможностей для самоопределения и получения более широкого образования, на втором и третьем – больше возможностей не только для углубления в выбранном профессиональном профиле, но и для освоения дисциплин из смежных или даже независимых профессиональных областей. Студенты не должны бояться задавать вопросы и уточнять все до мельчайших деталей. Если есть сомнения, то лучше обратиться к тьютору, вместе рассмотреть выстраивание индивидуальной, а в перспективе, и карьерной траектории».

По информации разработчиков платформы, с начала внедрения Modeus в ТИУ прошла 171 выборная кампания с 276911 меню для студентов, где они совершали свой выбор по 1038 разным дисциплинам.

Платформа таким образом также оперативно дает сигнал вузу, на что обратить внимание в работе со студентами. Популярными курсами среди студентов ТИУ стали направления: сити-фермерство, язык технических документов, системный анализ, оптимизация бизнес-процессов, оценка рисков и возможностей, цифровые коммуникации, методы управления качеством, управление технологическими проектами и практическое системное мышление. Самый популярный курс «сити-фермерство» был заполнен за 37 секунд.

Генеральный директор ИОТ-университета и главный архитектор Modeus Павел Музыка отметил: «Вузам, на наш взгляд, важно не только дать знания, но прежде всего научить навигации в море данных, дать навыки самоопределения и ответственного принятия решений о своем будущем. Это навыки аналитики и понимание, что путь к профессиональной самореализации в наше время вряд ли может быть прямой линией. Индивидуальные образовательные траектории, которые вводят современные университеты - ответ на требования времени и запрос основных заказчиков. Работодатели сегодня ищут специалиста с определенным набором компетенций, а не просто с красивой записью в дипломе, пусть даже красном. Наша система Modeus обеспечивает как возможности студентов по построению траектории, так и возможности университетов по управлению множеством таких индивидуальных траекторий за счет создания общего цифрового образовательного пространства».

Главное отличие философии ИОТ от классического образования в том, что помимо основных знаний по направлению подготовки можно получить дополнительный набор компетенций, который делают выпускников более востребованными и конкурентоспособными в глазах работодателей. Индивидуальные образовательные траектории по сути становятся своеобразным «модульным конструктором», который учащиеся могут самостоятельно собрать, при поддержке опытных наставников и тьюторов. Платформа Modeus предлагает вузам пройти бесплатное обследование возможности внедрения ИОТ с получением рекомендаций.

В 2023 году Тюменский индустриальный университет примет 6256 студентов на программы высшего образования. Абитуриенты могут выбрать специальность из 222 направлений, при этом 177 из них технического профиля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.