Вышел Каталог молодых кинематографистов за первое полугодие 2022 года!

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С 2019 года проект для молодых кинематографистов «Питчинги» регулярно выпускает каталог молодых кинематографистов. Это перечень анкет режиссеров, сценаристов, актеров, операторов, композиторов, продюсеров, начинающих свой путь, с указанием информации о них и контактных данных.

Летом этого года вышел новый выпуск каталога #Питчинги.Magazine за первое полугодие 2022-го. Встречайте – почти 100 новых имён в российской киноиндустрии!

Каталог молодых кинематографистов Питчинги – по-настоящему востребованный инструмент молодой киноиндустрии, который публикуется во всех социальных сетях проекта «Питчинги» (@pitchingi), с суммарной аудиторией больше 15 000 подписчиков; рассылается по партнерам проекта, ведущим кинокомпаниям и продакшнам, а также по запросам о поиске сценаристов и участников съемочной группы. Благодаря чему он собирает 2-3 тысячи просмотров в месяц. Каталог выходит дважды в год.

Подписывайтесь на обновленный телеграм-канал проекта «Питчинги» https://t.me/pitchingi.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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