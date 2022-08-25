Коренные народы Восточной Сибири и Поволжья – новые герои «Смешариков»

«Музей Кар-Карыча» — пятая по счету серия из цикла «Азбука дружбы народов со Смешариками» 24 августа появилась на официальном YouTube-канале проекта. На этот раз создатели рассказывают о необычных культурных традициях сразу трех регионов нашей страны: Забайкальском крае, Марий Эл и Калмыкии.

Крош и Ёжик случайно находят музей Кар-Карыча, в котором хранятся уникальные реликвии, привезенные из дальних странствий мудрого ворона. Здесь и старинная ритуальная маска Забайкальских бурят, помогающая отпугивать злых духов, и марийская волынка – шувыр и даже традиционная калмыцкая сумка для чая.

Создатели проекта уверены, что за несколько минут экранного времени, лишь прикоснувшись к культуре самобытных народов, зрители непременно захотят изучить больше интересных фактов, погрузиться в историю и обычаи нашей страны.

Оставаясь верными себе, в «Музее Кар-Карыча» «Смешарики» спрятали несколько «пасхалок», так называемых отсылок к другим эпизодам. От взгляда внимательных зрителей не ускользнут татарский ковер с полосатым орнаментом и тюбетейка из серии «Гостинец», бочонок с башкирским медом из серии «Сокровище», бубен в виде солнца и колотушка из «Вороньей песни», а также и другие экспонаты, которые хранит в своем музее хитрый ворон.

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