Создатели сериалов «Почка», «Хрустальный», «Немцы» и «Сергий против нечисти» назвали российские кинокартины, которые повлияли на их творчество

Ко Дню российского кино, традиционно отмечаемому 27 августа, онлайн-кинотеатр KION обратился к режиссёрам оригинальных проектов платформы, чтобы узнать, какие отечественные фильмы послужили для них вдохновением. Своим списком любимого кино, перевернувшего взгляд на мир и вдохновившего на собственное творчество, поделились режиссеры Душан Глигоров, Мария Шульгина, Стас Иванов и Кирилл Кузин.

«Брат-2» (2000)

Режиссер драмы «Немцы» и психологического триллера KION «Бег улиток» Стас Иванов отметил среди наиболее повлиявших на него картин культовый боевик Алексея Балабанова.

«Я подумал, лучший фильм — наверное, тот, который я смотрел наибольшее количество раз. Мне кажется, это «Брат-2». Данила Багров — последний признанный всеми народный герой, уже только поэтому фильм Балабанова — выдающийся».

«Зеркало» (1975)

Режиссер многосерийного детектива KION «Хрустальный» и экшн-сериала «Технарь» Душан Глигоров среди прочих картин отечественных кинематографистов выделил работу Андрея Тарковского.

«Мне сложно выделить один любимый фильм — их больше, и это разные фильмы, разные режиссеры, жанры, годы, эпохи. Но, когда мне задали вопрос, какие фильмы повлияли на меня, первое, что пришло в голову, — «Зеркало» Тарковского. Ответ банальный, наверное, и каждый второй режиссер назовет фильм Тарковского… Тем не менее, еще в студенческие годы «Зеркало» поразило меня своей глубиной, а еще тем, что это кино совсем не скучно пересматривать, «разматывая» слой за слоем. И вот, недавно я случайно увидел «Зеркало» по телевизору и… снова досмотрел. Это уже девятый или десятый раз. И каждый — будто первый. Как Андрею Тарковскому это удалось?! Как сделать такой фильм? И во времена студенчества, и сейчас «Зеркало» продолжает влиять на меня».

«Осенний марафон» (1979)

Режиссер одного из главных сериалов года, комедийной драмы «Почка», Мария Шульгина в качестве наиболее повлиявшей на нее картины описывает работу Георгия Данелия.

««Осенний марафон» — удивительно нежное и невозможно смешное кино про сложносочиненную хрупкость, но в то же время разрушительную способность души интеллигентного человека. Рефлексирующими отблесками душа его освещает мир вокруг себя, искажая его простоту и ясность. Кино неповторенное, поскольку неповторимое. Кино влажное, по-осеннему и по-закатному свежее, немного прощальное и отжитое, стыдливое в своей остаточной страстности. Именно такое, какой ощущается жизнь, как только человек покидает пору своей юности. Именно это кино заманило меня в режиссуру своей обманчивой простотой — меня, взращенную на «Терминаторе» и «Терминаторе-2»».

«Иди и смотри» (1985)

Также поделился своим мнением создатель комедийного фэнтези «Сергий против нечисти» и автор одной из новелл киноальманаха «Шестнадцать +» Кирилл Кузин.

«Фильмов, которые я люблю, много, российские и советские среди них тоже есть. Немного, но есть. Одни повлияли на становление меня как человека, другие — уже позже — как на специалиста. В самом детстве, наверное, больше всего, как любому мальчишке, мне нравились «Пираты XX века» Бориса Дурова, «Не бойся, я с тобой» Юлия Гусмана. Но совершенно перевернул мое отношение к кино фильм «Иди и смотри» Элема Климова. После просмотра я не мог без слёз уснуть несколько дней.

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