Восемь мировых премьер российских композиторов будут представлены в финале программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.1»

В понедельник, 22 ноября, в Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии при участии Российского национального молодежного симфонического оркестра и Московского ансамбля современной музыки исполнят восемь мировых премьер российских композиторов – лауреатов программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.1». Вечер пройдет в формате концерта-перформанса и будет показан онлайн.

Восемь лауреатов программы 2021 года, Антон Васильев, Владимир Горлинский, Олег Крохалев, Марина Полеухина, Владимир Раннев, Елена Рыкова, Александра Филоненко и Александр Чернышков, по результатам заседания международного экспертного совета программы получили гранты от Aksenov Family Foundation на создание новых камерных и симфонических произведений. Работа композиторов длилась на протяжении семи месяцев, ее финалом станет большой перформанс-концерт. Четыре симфонических и четыре камерных премьеры исполнят Российский национальный молодежный оркестр и Московский ансамбль современной музыки под управлением Федора Леднева.

«Такие проекты как «Русская музыка 2.0», безусловно, важны, они дают возможность композиторам слышать свои произведения, а сочинениям — становиться актами художественного искусства, то есть быть вписанными в историю музыки.

На концерте 22 ноября прозвучат четыре симфонических и четыре камерных произведения, все они абсолютно разные, у каждого свой композиторский язык и выразительные средства. Но сказать, что получится, как они будут звучать и как их услышат зрители, сейчас невозможно. Я могу воссоздать в голове более-менее одно. Все будет рождаться здесь и сейчас. И тем интереснее к такой работе приступать. Мы как инженеры, которые пока только на бумаге, в теории понимают, как эта ракета может взлететь», – говорит дирижер, член экспертного совета программы «Русская музыка 2.1» Федор Леднев.

«Сокровенные высказывания» и «программные сочинения», так характеризуют свои работы, созданные в рамках программы, композиторы-лауреаты. Но все они объединены поиском нового языка, нового звучания, который выходит далеко за границы традиционного использования музыкальных инструментов. Видео и свет, препарирование инструментов и пространства становятся частью партитур.

Режиссером вечера выступит Дина Баринова, выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Событие на стыке музыки, перформативных и визуальных практик увидят не только зрители, собравшиеся в Концертном зале им. Чайковского, но и все, кто присоединится к онлайн трансляции, она будет доступна на канале фонда в YouTube и сайте филармонии.

«Запустив летом 2020 года программу «Русская музыка 2.0», мы хотели стимулировать развитие экосистемы для новой академической музыки в России. То, как отечественный музыкальный рынок развивался за прошедшее с тех пор время, свидетельствует о важности обозначенной нами инфраструктурной проблемы. Сегодня в России появляется все больше конкурсов и грантовых программ, направленных на поддержку современных композиторов, все больше институций занимается заказами новых произведений, пытаясь создать оптимальные условия, в которых авторы могут наиболее полно проявить себя. В этом году мы проводим «Русскую музыку 2.1» на крупнейшей концертной площадке Москвы — в Концертном зале имени П. И. Чайковского — вместе с Московской филармонией и Московским музеем современного искусства. Партнерство с этими крупными институтами мы воспринимаем как знак признания нашей инициативы, получившей широкую поддержку профессионального сообщества», – рассказывает основатель Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксенов.

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