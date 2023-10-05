В сети Интернет появился трейлер к полнометражной комедийной кинокартине «Вредная Привычка». Режиссером картины выступил Митрий Семенов-Алейников («Запретная зона» и «Война. Остаться человеком»). Главные роли исполнили Ян Цапник и Антон Жижин. К актерскому составу также присоединились звезды отечественных экранов Дмитрий Хрусталев, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и др.

Комедийная лента рассказывает о непростой судьбе отца и сына, лишившихся в один миг дома и средств на существование. Всему виной стала вредная привычка главы семейства, из-за которой герои будут вынуждены заново искать свое место в жизни и переживут немало приключений.

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