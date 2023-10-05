В Электротеатре Станиславский состоялся специальный показ документального фильма медиагруппы «Красный квадрат», выпущенного при поддержке прокатной компании АВК'PRO в партнерстве с Первым каналом и радиостанцией «Наше радио», об одном из самых значимых российских режиссеров — «Алексей Балабанов. Послесловие…».

Документальный фильм «Алексей Балабанов. Послесловие…» — долгожданная премьера этого года. Фильм уже получил признание профессионального сообщества — награду за «оригинальное режиссерское видение» на фестивале ORIGINAL+DOC.

Фильм-повесть — одна из последних бесед с популярным режиссером, который впервые был так откровенен перед камерой. В сюжет вошли отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Один из отрывков фильма снят случайно: после съемки интервью для фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?» Балабанов пригласил команду в гости, сел на любимый диван, показал фильм, которым он гордится, а камера продолжала снимать. Во время просмотра создается полное ощущение, что зритель сидит рядом с великим режиссером, и он вместе с ним вспоминает счастливые и грустные моменты своей жизни, ну и, конечно, говорит о кино.

В программу кинопоказа вошло обсуждение творчества культового режиссера с экспертами киноиндустрии и съемочной группой фильма. Участниками дискуссии стали кинорежиссер, сценарист, руководитель киноклуба и студии «Сине Фантом» Глеб Алейников, журналист, медиаменеджер Александр Любимов, режиссер-документалист и один из авторов фильма Константин Смилга.

Авторы фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» — журналист и медиаидеолог Марина Леско, российский режиссер-документалист Константин Смилга, продюсер и генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий. Партнеры — Первый канал, киностудия «Ленфильм», радиостанция «Наше радио» и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова.

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