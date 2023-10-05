Начались съёмки нового сезона криминальной комедии производства Кинокомпании Братьев Андреасян «Ресторан по понятиям». Четвёрку главных героев ждёт расширение бизнеса и новые испытания в личной жизни. Кроме того, к кастингу проекта присоединится Гоша Куценко, который сыграет бизнес-партнёра Шустрого, Кощея, Кувалды и Кильки.

В продолжении сериала к своим ролям вернутся Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв, Дмитрий Дюжев и Иван Кокорин. Также к касту присоединился Гоша Куценко. За режиссуру отвечает постановщик двух первых сезонов Давид Дадунашвили, продюсеры проекта – Сарик и Гевонд Андреасяны. Автор сценария – Гайк Асатрян.

– «Ресторан по понятиям» – это довольно уникальная история, в том плане, что вы можете включить любой сезон, и, может, быть даже любую серию, и вам всегда будет над чем посмеяться, и вы сможете довольно быстро втянуться в сюжет и понимать, что происходит. Мне кажется, что это сильная черта этого сериала, что вам необязательно знать наизусть предыдущие сезоны. Так что если вы даже не видели предыдущие два сезона, то обязательно посмотрите третий. Уверен, он сможет вас приятно удивить, и эта вселенная затянет вас так, что оторваться от наших обаятельных героев будет уже сложно, – говорит продюсер Сарик Андреасян.

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