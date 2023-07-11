Телеканал ТНТ покажет комедийный сериал «Бэби-тур»

17 июля в 20.00 на ТНТ состоится телевизионная премьера комедийного сериала «Бэби-тур» - свежего хита онлайн-кинотеатра KION. «Бэби-тур» — это и добрая комедия про жизнь в российской глубинке нулевых, и тонкая сатира на вечную тему «хорошо там, где нас нет».

Действие сериала разворачивается в нулевых годах в вымышленном российском поселке Ливни. Зинаида ходит по квартирам и продает косметику; в один из таких визитов к клиентке героиня узнает о способе кардинально изменить свою жизнь - родить на территории США. Новорожденный сразу становится гражданином США, который сможет дать шанс на американское гражданство всем своим родственникам.

С горящими глазами Зинаида подбивает своих подруг, работниц местной птицефабрики, на эту авантюру. Женщинам предстоит срочно забеременеть и найти деньги на перелет в Америку, но вдруг у каждой из них – скромной Татьяны, уже многодетной матери Гели и неформалки Киры, у которой вообще нет парня - обнаруживаются свои причины сомневаться в том, надо ли им воплощать с виду красивую американскую мечту и покидать родной дом.

Роли в сериале играют Анастасия Попова («Оттепель», «Гоголь»), Анна Котова («Шторм», «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки»), Лина Миримская («Иванько», «Бедные люди»), Мария Осипова («Короче», Дмитрий Куличков («Сергий против нечисти», «С нуля»), Евгений Шумейко («Капкан на судью»), Виталий Даушев («Нереалити»), Валентин Самохин («Амбивалентность»). В одном из эпизодов в сериале появляется хореограф Егор Дружинин.

«Бэби-тур» — это жизненная комедия с яркими и колоритными героинями, у каждой из которых свой архетип и свои семейные и любовные истории, близкие и понятные российским зрителям. Несмотря на обилие острых и смешных ситуаций, «Бэби-тур» не лишен философской подоплеки: сериал поднимает важный вопрос о том, что такое любовь к неидеальной родине, и о том, как непросто решиться на выбор между красивой картинкой и тем, что именно вам нужно от своей жизни. Кроме того, «Бэби-тур» — это рассказ о самых разных российских семьях, в которых, как известно, все счастливы одинаково, а несчастливы по-своему.

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