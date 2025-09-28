«Они потрясли мир. Дэвид и Виктория Бекхэм. Тайны неидеальной семьи»

Дэвида и Викторию Бекхэм называют одной из самых влиятельных пар Великобритании. Популярнее их на туманном Альбионе, пожалуй, только принц и принцесса Уэльские, с которыми Бекхэмы близко дружат. Супруги не только знамениты, но и богаты. По подсчетам экспертов, их семейный бюджет превышает миллиард долларов. Для поклонников эта семья долгие годы была образцом для подражания. Даже спустя почти 30 лет совместной жизни супруги ведут себя как юные влюбленные. Однако в прессе то и дело появляется информация, что союз Дэвида и Виктории на самом деле совсем не идеален. И муж, и жена скрывают такие тайны, многие из которых могут полностью разрушить их репутацию!

Дороги к славе у супругов были слишком разными. Виктория с детства привыкла к роскоши. Носила дизайнерские наряды и ездила в школу на лимузине с шофером. Дэвид же о подобном не мог и мечтать. Он рос в рабочем районе. Родителям приходилось вкалывать по 12 часов в день, чтобы обеспечить семью. Мама и папа были страстными фанатами клуба «Манчестер Юнайтед». Практически каждые выходные они преодолевали пару сотен километров, чтобы посмотреть игру любимой команды. Естественно, такими же ярыми болельщиками стали Дэвид и его старшие сестры. А как только появилась возможность, мальчика записали в футбольную школу.

В 1992-м году Дэвида Бекхэма назвали главным открытием британского футбола. А после дебюта в Лиге чемпионов о спортсмене заговорил весь мир. Пока он покорял футбольный Олимп, Виктория постигала азы актерского мастерства и обучалась эстрадному вокалу. Она начала мечтать о карьере артистки после того, как вместе с родителями побывала на мюзикле «Слава». И в итоге стала солисткой мегапопулярной в 90-е группы Spice Girls.

Будущие супруги познакомились в 1997 году на благотворительном футбольном матче. Сразу после игры пошли в одну из местных закусочных и проговорили несколько часов. Расставаться совершенно не хотелось.

Они поженились в июле 1999-го. Это была одна из самых шикарных свадеб среди знаменитостей. Торжество проходило в старинном ирландском замке. Молодожены сидели на золотых тронах, а голову новоиспеченной миссис Бекхэм украшала корона. Всего через пару лет эта счастливая невеста будет рыдать в подушку, а подробности ее интимной жизни станет обсуждать весь мир.

На протяжении всего брака Виктория изо всех сил пыталась держать марку. Она прощала Дэвиду многое. Мирилась с его странными привычками. И закрывала глаза на скандалы, в которые то и дело попадал футболист. Даже когда весь мир говорил об изменах Дэвида – его жена хранила молчание. Она делала все невозможное, чтобы вернуть в свой дом мир и покой. Хотя бы ради совместного появления семейства на очередной журнальной обложке.