Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Они потрясли мир. Дэвид и Виктория Бекхэм. Тайны неидеальной семьи»

«Они потрясли мир. Дэвид и Виктория Бекхэм. Тайны неидеальной семьи»

editor
By editor
70
дэвид бэкхем и виктория бэкхем
Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Дэвида и Викторию Бекхэм называют одной из самых влиятельных пар Великобритании. Популярнее их на туманном Альбионе, пожалуй, только принц и принцесса Уэльские, с которыми Бекхэмы близко дружат. Супруги не только знамениты, но и богаты. По подсчетам экспертов, их семейный бюджет превышает миллиард долларов. Для поклонников эта семья долгие годы была образцом для подражания. Даже спустя почти 30 лет совместной жизни супруги ведут себя как юные влюбленные. Однако в прессе то и дело появляется информация, что союз Дэвида и Виктории на самом деле совсем не идеален. И муж, и жена скрывают такие тайны, многие из которых могут полностью разрушить их репутацию!

Дороги к славе у супругов были слишком разными. Виктория с детства привыкла к роскоши. Носила дизайнерские наряды и ездила в школу на лимузине с шофером. Дэвид же о подобном не мог и мечтать. Он рос в рабочем районе. Родителям приходилось вкалывать по 12 часов в день, чтобы обеспечить семью. Мама и папа были страстными фанатами клуба «Манчестер Юнайтед». Практически каждые выходные они преодолевали пару сотен километров, чтобы посмотреть игру любимой команды. Естественно, такими же ярыми болельщиками стали Дэвид и его старшие сестры. А как только появилась возможность, мальчика записали в футбольную школу.

В 1992-м году Дэвида Бекхэма назвали главным открытием британского футбола. А после дебюта в Лиге чемпионов о спортсмене заговорил весь мир. Пока он покорял футбольный Олимп, Виктория постигала азы актерского мастерства и обучалась эстрадному вокалу. Она начала мечтать о карьере артистки после того, как вместе с родителями побывала на мюзикле «Слава». И в итоге стала солисткой мегапопулярной в 90-е группы Spice Girls.

Будущие супруги познакомились в 1997 году на благотворительном футбольном матче. Сразу после игры пошли в одну из местных закусочных и проговорили несколько часов. Расставаться совершенно не хотелось.

Они поженились в июле 1999-го. Это была одна из самых шикарных свадеб среди знаменитостей. Торжество проходило в старинном ирландском замке. Молодожены сидели на золотых тронах, а голову новоиспеченной миссис Бекхэм украшала корона. Всего через пару лет эта счастливая невеста будет рыдать в подушку, а подробности ее интимной жизни станет обсуждать весь мир.

На протяжении всего брака Виктория изо всех сил пыталась держать марку. Она прощала Дэвиду многое. Мирилась с его странными привычками. И закрывала глаза на скандалы, в которые то и дело попадал футболист. Даже когда весь мир говорил об изменах Дэвида – его жена хранила молчание. Она делала все невозможное, чтобы вернуть в свой дом мир и покой. Хотя бы ради совместного появления семейства на очередной журнальной обложке.

Предыдущая статья
Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа открыл выставку в Музее Победы
Следующая статья
РОСКИНО впервые проводит Фестиваль российского кино в Алжире

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru