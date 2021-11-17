Вышел в свет роман Юлии Яковлевой и Карины Добротворской «Мужчина апреля»

Издательство Inspiria представляет роман Юлии Яковлевой и Карины Добротворской «Мужчина апреля» – остроумная антиутопия о будущем, в котором сбылись самые смелые желания современных активистов.

«Когда случилась катастрофа, вернее, когда ее удалось обуздать и надо было решать, как жить дальше, раз уж старый мир рухнул, была принята Декларация достаточного комфорта. Уровень жизни 2024 года взяли за основу, с некоторыми, конечно, поправками. Смысл ее прост: хватит! Хватит давиться едой, вещами, мусором. Достаточно – это значит, что человеку уже хорошо, но еще не вредит экологии. Декларация достаточного комфорта была чуть ли не первым документом нового правительства. У нее сначала было много противниц, но и они заткнулись, когда исчезли последние мусорные свалки. Концепция себя оправдала в действии. Декларацию теперь проходят в школе, и оспаривать ее сейчас может только человек, склонный к истерикам и преувеличениям».

В Inspiria необычная новинка – роман «Мужчина апреля», написанный двумя популярными современными авторами – Юлией Яковлевой и Кариной Добротворской. Этот яркий саркастичный текст представляется одновременно утопией и дистопией – смотря каких взглядов вы придерживаетесь.

Недалекое будущее. Пандемия FHV – вируса, вызывающего мучительное кровохарканье со смертельным исходом – уничтожила подавляющее большинство мужчин на Земле. Женщины взяли в руки управление новым дивным миром, в том числе контроль за популяцией и заботы об оставшихся представителях бывшего сильного пола. Заодно наступило всеобщее благоденствие – животные обрели права, практически равные человеческим, заветы и идеи великих Греты Тунберг и Мари Кондо были воплощены с неистовой скрупулезностью. Матриархи разработали новые кодексы, основываясь на этике первой четверти XXI века. Сбылось всё, о чем мечтали феминистки третьей волны, эко-активисты и левые политики 2020-х.

История начинается как классический процедурал. Ариадна служит в особом отделе, занимающемся расследованием преступлений против личностей, не являющихся людьми. Новое дело – исчезновение кролика. И это не простой питомец, а домашний кролик политика, борющегося за расширение прав мужчин. По странному совпадению, накануне инцидента Грета, хозяйка пропавшего, покончила с собой. Ариадна начинает следствие, еще не подозревая, какой клубок ей придется размотать и с каким Минотавром повстречается она в центре этого лабиринта. Параллельно Ариадна проходит все круги карьерного ада и пытается наладить семейную жизнь с эмоционально нестабильной подругой, и всё это в рамках Декларации достаточного комфорта.

Авторы собрали коллекцию главных лозунгов, мемов, трендов и флешмобов последних лет и провели любопытный мысленный эксперимент. Они создали вселенную победившего матриархата – мужчины теперь исчезающий биологический вид, способный на две-три несложные социальные функции обслуживающего толка. Они хрупки, едва доживают до сорока и годятся в лучшем случае для репетиторства, удовлетворения сексуальных потребностей или работы сиделками при матронах. Эротическое фото на развороте общественного календаря – вершина их нехитрой карьеры.

Возможно, это мир, о котором мы все мечтаем в глубине души. Но не исключено, что это непрекращающийся кошмар, в котором ты зависишь от показателей жировеса, вкалываешь на госслужбе, боишься обидеть муравья и должна отдать государству социальный долг – родить мальчика.

Юлия Яковлева – автор популярных ретро-детективов и цикла «Ленинградские сказки», Карина Добротворская – создатель бестселлера, ставшего основой фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Скучая во время пандемии, они разработали синопсис, на основе которого написали увлекательную, динамичную и саркастичную антиутопию, напоминающую культовые романы – «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Ступай к муравью» Джона Уиндема.

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