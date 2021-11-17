США (Нью-Йорк): шедевры Гравюрного кабинета Государственных художественных собраний Дрездена представлены в Нью-Йорке

Поводом для столь представительной и редкой выставки послужил 300-летний юбилей самого Гравюрного кабинета, курфюрстом Саксонии Августом Сильным.

Главным экспонатом выставки, разместившейся в Библиотеке и музее Моргана – памятнике архитектуры и истории – стал графический рисунок Яна ван Эйка «Портрет пожилого человека» (1435/40). Всего же экспонируется около 60 образцов графики и рисунка.

Кроме этого, на выставке представлены работы Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна, Каспара Давида Фридриха, Отто Дикса, Франсиско Гойи, Рембрандта Харменса ванн Рейна, Густава Климта, Пита Мондриана и других представителей классической и современной графики.

Выставка «Ван Эйк – Мондриан: 300 лет коллекции Гравюрного кабинета» продлится до 23 января 2022 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.