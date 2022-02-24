Знаменитые пианисты проведут серию мастер-классов для юных московских музыкантов в честь юбилея Александра Скрябина 

С конца февраля по июнь 2022 года всемирно известные пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Первое из восьми занятий пройдет уже в ближайшую субботу. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина.

«Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом. Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — отметила Наталья Сергунина.

Она уточнила, что мастер-классы организует Мемориальный музей А.Н. Скрябина при поддержке Правительства Москвы. Занятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер. Также на YouTube-канале музея можно будет посмотреть прямые трансляции.

26 февраля молодые музыканты примут участие в фортепианном мастер-классе под руководством Евгения Михайлова — заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории, автора альбома «Все сонаты Скрябина». В январе 2003 года он был награжден знаком «За достижения в культуре» за популяризацию творческого наследия Скрябина.

20 марта мастер-класс проведет пианист Александр Вершинин, профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо. С 2001 года артист является членом Международного музыкального общества имени А.Н. Скрябина. 9 апреля пройдет мастер-класс профессора японского Университета Мукогава, известного российского и итальянского пианиста Бориса Бехтерева.

На занятии 16 апреля наставником выступит заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев. Музыкант выступает с ведущими оркестрами мира, концертную деятельность совмещает с преподавательской работой.

30 апреля мастер-класс проведет пианист, композитор, лауреат международных конкурсов Сергей Дрезнин, 14 мая — заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп, 21 мая — народный артист России, профессор Московской консерватории, президент Международного Скрябинского общества Михаил Воскресенский.

4 июня состоится заключительный мастер-класс лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Петра Лаула. В 2020 году пианист представил цикл из шести концертов «Все фортепианные сочинения А. Скрябина».

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