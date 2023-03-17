ОНФ и Образовательный центр «Сириус» будут работать над развитием олимпиадного движения среди студентов колледжей и других средних специальных учебных заведений

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева 16 марта провела прямую линию по вопросам образования и новым возможностям для учащихся. В ходе нее она, в частности, рассказала о важности олимпиадного движения, которое не только помогает выявить талантливых детей, но и сформировать приоритетные направления для их развития.

«Олимпиады, с одной стороны, помогают развивать фундаментальную подготовку детей, а с другой – учат их демонстрировать свои практические навыки. «Сириус» вместе Народным фронтом проделал большую и очень важную работу, благодаря которой к олимпиадному движению сегодня привлекается всё больше школьников. А теперь мы будем продвигать это движение еще и среди студентов колледжей», – сообщила Елена Шмелева.

В прямой линии принял участие начальник Управления контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов Народного фронта Дмитрий Цвич. В качестве примера успешной совместной работы Народного фронта и Образовательного центра «Сириус» он привел опыт проведения пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: в ходе него эксперты рассказывали школьникам и педагогам про уровень и особенности задач и механизмы их решения. Старт мероприятия анонсировался Народным фронтом, а сам этап проходил на базе информационной платформы Образовательного центра «Сириус».

В ходе прямой линии Елена Шмелева также напомнила о важной работе Народного фронта по контролю за всеми изменениями в системе высшего образования, которую движение взяло на себя по поручению Президента России Владимира Путина.

«Главная гарантия, которую мы даем – что ни один студент и педагог не почувствуют стеснения, ухудшения или сужения возможностей и перспектив. Наоборот, сегодняшняя парадигма развития системы высшего образования – это новые возможности для всех нас, которыми мы обязательно воспользуемся», – отметила Елена Шмелева.

В прямой линии также приняли участие педагоги из новых регионов России. Учительница математики школы №6 в городе Ясиноватая (ДНР) Галина Губа рассказала, что участвовала в первом Практикуме наставников для педагогов ДНР и ЛНР в конце июля, и это стало самым ярким впечатлением минувшего лета. «Все три дня, каждая минута были заполнены до предела. Заряд энергии, полученный на Практикуме, помог двигаться дальше. Такая перезагрузка просто необходима учителям из новых регионов», – поделилась эмоциями Галина Губа.

Елена Шмелева добавила, что практикум проводился для того, чтобы увидеть реальные потребности педагогов из новых регионов и дать им возможность для дальнейшего развития. Уже по итогам мероприятия учителя из ДНР и ЛНР приезжали на обучение в вузы других регионов страны, например, в Ростовский государственный университет, ряд вузов Москвы, которые открыли для них профильные программы.

В заключение руководитель Образовательного центра «Сириус» сообщила, что интенсивная работа со школьниками и педагогами из новых регионов продолжится и в этом году – как в очном, так и в дистанционном форматах.

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